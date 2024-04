KOALA Kekse erobern die TV-Bildschirme in Deutschland und Österreich

Die bei Klein und Groß beliebten KOALA Kekse mit Kakao- oder Milchcremefüllung sind auch in diesem Jahr wieder in der TV-Werbung zu sehen – und diesmal nicht nur in Deutschland sondern auch in Österreich. Wer einen Smart-TV hat und seit dem 22.03.2024 freitags zur Prime Time auf die beliebte Sendung „The Voice Kids“ umschaltet, wird die KOALA Kekse dort regelmäßig als smarte Werbeeinblendung wiedererkennen.



Zusätzlich wird die Werbeaktion erneut mit einem großen Gewinnspiel in Deutschland und diesmal auch in Österreich begleitet. Gemeinsam mit dem Sportartikelhersteller HUDORA gibt es viele tolle Gewinne: Von Outdoor-Trampolinen über BigWheel®-Scooter und Nestschaukeln bis hin zu Geschenkkörben mit vielen leckeren KuchenMeister-Produkten. Die KOALA Aktionspackungen mit dem HUDORA-Gewinnspiel werden von März bis Mitte Juni 2024 erhältlich sein.



Und damit nicht genug: Die Gewinnspiel-Aktion wird in Deutschland außerdem über die Angebots-App „marktguru“ werbetechnisch unterstützt. Die App-Nutzer bekommen eine Push-Notification über das Angebot und viele tolle weiterführende Informationen rund um die KOALA Kekse, wie zum Beispiel Rezeptideen.



Nach der erfolgreichen Umsetzung der Kampagne 2023 setzt KuchenMeister für die Durchführung der diesjährigen Aktion wieder auf Particibrand, eine Spezialagentur für Product Placement, Branded Content und flankierende, crossmediale Maßnahmen. Die Kampagne kombiniert die Vorteile beider Channels: die Addressable TV Reichweite inklusive Zielgruppentargeting und positivem Imagetransfer durch das TV Format, in dem der SwitchIn läuft, verbunden mit den in-App Ads innerhalb der Shopping-App marktguru. Dies garantiert einen starken Zielgruppenfit der TV-Präsenz und einen gezielten Push bei Haushaltsführenden.



„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Frühjahr wieder mit HUDORA, Particibrand und marktguru zusammenarbeiten. Durch die Kombination aus Gewinnspiel und Werbekampagne können wir eine noch stärkere Bindung zu unseren langjährigen KOALA Fans aufbauen und laden Neukunden dazu ein, knusprige KOALA Momente mit uns zu entdecken. Das HUDORA-Gewinnspiel bietet uns einen Weg, gemeinsam positive Markenerlebnisse zu schaffen, Aufmerksamkeit im Süßwarenregal zu wecken und unsere einzigartigen KOALA Kekse mit Sport und Spaß zu verbinden.“, erklärt Fabian Meiberg, Head of Business Development & Marketing bei KuchenMeister.

