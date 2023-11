Weihnachtlicher Lichterzauber in Karlsruhe mit neuen Highlights

Eine leuchtende Winterwunderwelt erwartet die Besuchenden vom 23. November 2023 bis 7. Januar 2024 im Zoologischen Stadtgarten. Zum ersten Mal findet hier der Christmas Garden statt. Dabei werden die Wege und Flächen mit mehr als 30 winterlichen und weihnachtlichen Leucht-Installationen versehen. Nach Anbruch der Dunkelheit entsteht so eine magische Landschaft mit Silvesterfeuerwerk, Lichtermeer oder Himmelsleiter. Das Konzept des Christmas Garden gibt es bereits in anderen deutschen und europäischen Städten wie Berlin, Hamburg, London und Paris.Leckeres Essen, Glühwein und allerlei Geschenkideen. Das bietet der Christkindlesmarkt vom 28. November bis 23. Dezember auf dem Marktplatz und Friedrichsplatz. Ein Highlight ist auf jeden Fall das 40 m hohe Riesenrad auf dem Marktplatz. Wer sich in eine der geschlossenen Gondeln traut, wird mit einem grandiosen Rundum-Blick über das weihnachtliche Karlsruhe belohnt. Auch eine Fahrt bei Dunkelheit ist empfehlenswert. Dann erstrahlt die Stadt in bunten Farben.Zwei Mal am Abend fliegt der Weihnachtsmann über den Marktplatz. Leuchtende Kinderaugen sind garantiert! Der bekannte Hochseilartist Falco Traber freut sich schon, die Kleinen und Großen zu begeistern. Und er verspricht eine Neuerung im Programm.Aber nicht nur der fliegende Weihnachtsmann ist für die Kinder da. Das Kinderland St. Stephan bietet vom 28. November bis 23. Dezember zahlreiche Aktionen, wie eine Fahrt mit der Dampflok oder einen Briefkasten für Wünsche an das Christkind. Das erscheint an den ersten drei Adventssonntagen persönlich und kümmert sich um die Erfüllung von 10 ausgelosten Wünschen.Auf Kufen flitzen kann man vom 28. November 2023 bis 28. Januar 2024 bei der Stadtwerke WINTERZEIT vor dem Schloss. Nach der Kunststoffbahn von 2022 gleiten die Läufer*innen in diesem Jahr über eine mit 100% Ökostrom betriebene Eisbahn. Daneben gibt es eine Aktionsfläche aus Kunststoff, die vor allem für Eisstock-Schießen benutzt wird. Ein romantischer Rundweg führt entlang der Baumallee. Und wer sich nach der Fahrt aufwärmen will, kann dies in der beheizten Stube oder der Feuerstelle im Winterdorf direkt neben der Eisfläche.Auch außerhalb der Karlsruher Innenstadt ist in der Vorweihnachtszeit viel geboten. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie das Leben im Mittelalter war, ist auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Durlach genau richtig. Direkt vor der märchenhaften Karlsburg gibt es vom 29. November bis 22. Dezember unter anderem Lagerfeuer, Ritterspiele und Feuershows. Zahlreiche Mitmachaktionen für Jung und Alt erhellen den Blick auf das „Dunkle Zeitalter“.Gemütlich - und mit den rund 1000 Lichtern bestimmt nicht dunkel - wird es beim höchsten und kleinsten Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg. Dort serviert Starkoch Sören Anders vom 15. November 2023 bis 31. Januar 2024 Wildschweingulasch, Glühwein und andere Leckerbissen. Am 23. Dezember steigt hier eine Open-Air Christmas Party mit DJ-Musik von Butch Voyage. Und das Beste: der atemberaubende Ausblick auf das weihnachtlich leuchtende Karlsruhe ist inklusive!Mehr Informationen zur Weihnachtsstadt Karlsruhe mit einem ausführlichen Programm gibt es hier: https://www.karlsruhe-erleben.de/weihnachtsstadt