Vertragsverlängerung für Karlsruher Tourismuschef Pascal Rastetter
Vorzeitig stimmt der Aufsichtsrat für eine Verlängerung der Geschäftsführer-tätigkeit bei der Karlsruher Tourismus GmbH bis Ende 2030
Die KTG-Aufsichtsratsvorsitzende, Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, erläutert: „In den vergangenen vier Jahren hat das Karlsruher Tourismusteam unter Leitung von Pascal Rastetter zahlreiche Projekte erfolgreich vorangebracht – von der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie über die Zertifizierung Karlsruhes zum nachhaltigen Reiseziel bis hin zu einem ansprechenderen, moderneren Corporate Design. In Zeiten wachsender Herausforderungen im Tourismus ist die vorzeitige Verlängerung des Vertrags von Herrn Rastetter ein wichtiges Zeichen der Stabilität für die Destination Karlsruhe.“
Pascal Rastetter kam 2014 zur Karlsruhe Tourismus GmbH und übernahm mehrere Tätigkeiten, unter anderem als Assistent der Geschäftsführung und als Leiter der Abteilung „Steuerung & Services“. 2022 hatte er die Interimsleitung der KTG inne, bevor er offiziell am 1. Januar 2023 seinen Geschäftsführerposten antrat. Am 1. August 2025 wurde Pascal Rastetter außerdem von der Stadt Karlsruhe neben KME-Chef Martin Wacker zum Geschäftsführer der der neugegründeten „The World Games 2029 Karlsruhe GmbH“ bestellt.
Pascal Rastetter verweist auf die zentralen Projekte zur Weiterentwicklung des Reiseziels Karlsruhe: „Mit der derzeit in Entwicklung befindlichen neuen Tourismusstrategie stellen wir die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Destination. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist für mich ein wertvolles Zeichen des Vertrauens. Dafür bedanke ich mich herzlich beim Aufsichtsrat der KTG. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich Karlsruhe weiterhin als modernes und starkes Reiseziel positionieren und die begonnenen Schritte konsequent weiterführen.“
