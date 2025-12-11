Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045593

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Kaiserstr. 72-74 76133 Karlsruhe, Deutschland http://www.karlsruhe-erleben.de
Ansprechpartner:in Frau Yvonne Halmich +49 721 602997510
Logo der Firma KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Vertragsverlängerung für Karlsruher Tourismuschef Pascal Rastetter

Vorzeitig stimmt der Aufsichtsrat für eine Verlängerung der Geschäftsführer-tätigkeit bei der Karlsruher Tourismus GmbH bis Ende 2030

(lifePR) (Karlsruhe, )
Pascal Rastetter bleibt Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH. Das hat der Aufsichtsrat der KTG in seiner Herbstsitzung einstimmig beschlossen. Damit verlängerte das Gremium den Vertrag des 32-Jährigen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2030.

Die KTG-Aufsichtsratsvorsitzende, Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, erläutert: „In den vergangenen vier Jahren hat das Karlsruher Tourismusteam unter Leitung von Pascal Rastetter zahlreiche Projekte erfolgreich vorangebracht – von der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie über die Zertifizierung Karlsruhes zum nachhaltigen Reiseziel bis hin zu einem ansprechenderen, moderneren Corporate Design. In Zeiten wachsender Herausforderungen im Tourismus ist die vorzeitige Verlängerung des Vertrags von Herrn Rastetter ein wichtiges Zeichen der Stabilität für die Destination Karlsruhe.“

Pascal Rastetter kam 2014 zur Karlsruhe Tourismus GmbH und übernahm mehrere Tätigkeiten, unter anderem als Assistent der Geschäftsführung und als Leiter der Abteilung „Steuerung & Services“. 2022 hatte er die Interimsleitung der KTG inne, bevor er offiziell am 1. Januar 2023 seinen Geschäftsführerposten antrat. Am 1. August 2025 wurde Pascal Rastetter außerdem von der Stadt Karlsruhe neben KME-Chef Martin Wacker zum Geschäftsführer der der neugegründeten „The World Games 2029 Karlsruhe GmbH“ bestellt.

Pascal Rastetter verweist auf die zentralen Projekte zur Weiterentwicklung des Reiseziels Karlsruhe: „Mit der derzeit in Entwicklung befindlichen neuen Tourismusstrategie stellen wir die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Destination. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist für mich ein wertvolles Zeichen des Vertrauens. Dafür bedanke ich mich herzlich beim Aufsichtsrat der KTG. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich Karlsruhe weiterhin als modernes und starkes Reiseziel positionieren und die begonnenen Schritte konsequent weiterführen.“

Weitere Informationen unter: www.karlsruhe-erleben.de 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.