Teilnehmerrekord bei Scavenger Hunt Karlsruhe

Spaß, kreative Teamarbeit und dabei noch etwas gewinnen: Die Dachmarke „Kultur in Karlsruhe“, angesiedelt bei der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, lud vom 30. September bis 13. Oktober nach zwei Jahren Pause wieder zur aufregenden Schnitzeljagd 2.0 ein. Ziel der bereits dritten Karlsruher Hunt war es, die kulturelle Vielfalt der Fächerstadt auf spielerische Weise zu entdecken und dabei spannende Aufgaben zu lösen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen!„Wir sind begeistert von der großartigen Resonanz auf unsere Scavenger Hunt“, freut sich Projektleiterin Jana Schmeckenbecher von der „Kultur in Karlsruhe“. „270 Teams haben sich über die App registriert, ein neuer Rekord!“. Während der zwei Wochen konnten sie 150 knifflige, kreative und spaßige Aufgaben in Karlsruhe lösen. Beispielsweise galt es, ein Gemälde der Staatlichen Kunsthalle nachzustellen, dabei aber neu zu interpretieren. Oder im Badischen Landesmuseum vor einer Fotowand ein Teamfoto zu einem selbstgewählten Motto zu machen. „Besonders waren auch die beiden Aufgaben „Rudelsingen“ und „Menschenkette bilden“, bei denen sich die Teams zu einer vorher von uns kommunizierten Zeit trafen, um gemeinsam zu singen bzw. für Menschenrechte einzustehen“, erläutert Schmeckenbecher. 4753 per App eingereichte Aufgaben zeugen vom Feuereifer, mit dem die Teams dabei waren. Auch das ist ein absoluter Spitzenwert, genauso wie die 14 Teams, die alle Aufgaben gelöst haben! Und: Keine Aufgabe wurde nicht erfüllt.Das Feedback der Teilnehmenden ist durchweg positiv: „Man hat Institutionen neu entdeckt, die man auch nach fast 30 Jahren, in denen man in Karlsruhe gewohnt hat, noch nicht kannte.“, „Die Aufgabenauswahl hat uns sehr gefallen, weil für jeden was dabei war. Logik, Bastelei, Schauspiel, Sportliches, Verrücktes, Kreatives – einfach ein sehr bunter Mix.“ oder „Wir konnten die ganze Familie mit einbeziehen und haben wieder tolle Orte gefunden.“ lauten die Rückmeldungen. Und durch das gemeinsame Rätsellösen und die dabei entstandenen Bilder und Videos haben die Teams Erinnerungen für später.Bei einer feierlichen Verleihung erhielten die zehn besten Teams im Spiegelsaal des Schlosshotels Karlsruhe ihre Preise im Gesamtwert von über 2.300 €. Darunter waren beispielsweise Gutscheine von lokalen Einrichtungen, Eintrittskarten in Museen oder exklusive Führungen mit Blick hinter die Kulissen von Städtischer Galerie und Naturkundemuseum. Aufs Treppchen geschafft haben es „Die Niffler-Bande“ mit 8436 Punkten, „Luck(y) Seekers“ mit 8276 Punkten und „Sunami Chickas“ mit 8059 Punkten.Insgesamt beteiligten sich 38 Karlsruher Institutionen wie ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Badisches Staatstheater oder Badisches Landesmuseum an der diesjährigen Scavenger Hunt. Dazu kommen etwa 30 Sponsoren, die großartige Preise beigesteuert haben.