Sport, Speed und spannende Geschichten bei den Führungen der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Aktiv die Karlsruher Fußballgeschichte er-fahren oder nach einem gemütlichen Spaziergang und Anekdoten aus vergangenen Zeiten im lukullischen Genuss schwelgen: Bei den Themenführungen der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH ist für jeden Geschmack etwas dabei.Ab dem 4. März können alle radelnden Fußballenthusiasten bei „Kick it like Karlsruhe“ wieder mehr über die Fußballgeschichte Karlsruhes erfahren. Die Tour bringt die beiden bedeutenden Sportarten der Fächerstadt zusammen. Gebührender als auf zwei Rädern könnte man die Geburtsstadt des Vaters des Rads, Karl Drais, wohl kaum erkunden. Karlsruhe war außerdem neben Berlin einst die zweite deutsche Fußballmetropole – der Sport ist ein wesentlicher Teil des Stadtvermächtnisses. Vorbei am ältesten Fußballplatz Süddeutschlands führt die Tour zum Denkmal in der Moltkestraße, dem Fanprojekt Karlsruhe nahe dem alten Flugplatz bis hin zum Neubau des KSC-Stadions im Wildpark. Währenddessen hören die Teilnehmenden spannende Anekdoten zur bewegten Fußball-Historie wie etwa zur Fusion des VfB Mühlburg und FC Phoenix zum Karlsruher SC oder den ersten Länderspielen auf dem Engländerplatz in den 1890er Jahren.Samstag, 04. MärzSonntag, 11. Juni und 25. SeptemberMehr InformationenAuf dem Gelände des Alten Schlachthofs ist der Name längst nicht mehr Programm. Seit 2006 hat sich das Gelände mit der Ansiedlung innovativer Start Ups, Künstlerkollektiven, Architekturbüros aber auch Eventlocations und Restaurants zu einem Kreativpark mit hohem Freizeitwert entwickelt. Die KTG lädt mit der Führung „Alter Schlachthof – Moderne Zeiten“ ab dem 10. März zu einem atmosphärischen Rundgang über den Alten Schlachthof ein, bei dem der besondere Industriecharme der roten Backsteingebäude und der Erfindergeist der angesiedelten Institutionen spürbar wird. Beim Rundgang erfahren die Gäste das Wichtigste über die Vergangenheit des Areals sowie über die zahlreichen aktuellen, zukunftweisenden Projekte.Am Ende der Tour können sich die Teilnehmenden auf eine Erfrischung in Carl´s Wirtshaus in Form eines Craftbeer-Speedtastings freuen.Freitag, 10. März, 21. April, 09 Juni, 08. September und 20. OktoberMehr InformationenBesonderer Tipp für alle Bierfans, die nach dem Speedtasting angetan sind: Die feuchtigkeitsspendende Bierseife mit Hopfenblüten und unfiltriertem Vogelbier aus der Seifenmanufaktur Soap Mystic in Karlsruhe-Durlach!Dieses und weitere Karlsruhe Geschenkideen und Souvenirs gibt es in der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe oder im