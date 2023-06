„Science-Seeing“ in der Stadt der klugen Köpfe

Karlsruhe schaut auf eine von Erfindergeist geprägte Geschichte zurück: Karl Drais, Carl Benz und Heinrich Hertz haben vom Esprit der Stadt profitiert und bedeutende Durchbrüche für Gesellschaft, Wissenschaft und Technologie verzeichnet. Auch heute noch verdient sich Karlsruhe als Lehr- und Innovationsstandort den Titel als die „Stadt der klugen Köpfe“. Beim Wissenschaftsfestival EFFEKTE verwandelt sich die Stadt in ein großes Mitmach- und Erlebnislabor, in dem Wissenschaft mit spannenden Challenges, interaktiven Aktionen und Gewinnspielen spielerisch vermittelt wird.Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums bietet die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH in Kooperation mit dem Veranstalter, dem Wissenschaftsbüro Karlsruhe exklusive „Science-Seeing-Touren“ an, um die klugen Köpfe von heute kennenzulernen und aktuelle Forschungs- und Gesellschaftsfragen mit Karlsruhebezug erlebbar zu machen.Wie ernähren wir uns in der Zukunft? Wobei kann uns künstliche Intelligenz helfen? Und wie können Energieprobleme nachhaltig gelöst werden? Fragen wie diesen können alle Neugierigen auf der Tour durch die Karlsruher Innenstadt auf den Grund gehen. An sechs Stationen gibt es neben allgemeinen Informationen zu Karlsruhe und den angesteuerten Sehenswürdigkeiten spannende Fachvorträge von engagierten Wissenschaftskommunikator*innen. So führt die Tour etwa am Botanischen Garten, dem Campus des KIT Karlsruher Institut für Technologie und der KEK Karlsruher Energie- und Klimaschutz GmbH vorbei. Gespickt ist die Führung mit kurzen Challenges sowie Quiz- und Schätzfragen für die Gäste.Wer sich für die Führung interessiert und nicht vor Ort dabei sein kann, dem stehen die einzelnen Stationen mit Infomaterial und Videos der Fachvorträge auch online zur Verfügung unter: www.scienceseeing.de/ Die Führungen sind kostenlos; eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Voranmeldungen unter: www.scienceseeing.de/ An einer Führung können maximal 25 Personen teilnehmen. Treffpunkt für die Tour ist jeweils an der Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz. Begleitet wird die Führung von Karlsruher Gästeführer*innen sowie Wissenschaftskommunikator*innen.Sonntag, 18. Juni: 1. und 2. Tour um 13 Uhr, 3. und 4. Tour um 16 UhrSonntag, 25. Juni: 1. und 2. Tour um 13 Uhr, 3. und 4. Tour um 16 UhrMehr Informationen zum Wissenschaftsfestival EFFEKTE