Schnitzeljagd 2.0 mit Spaßfaktor

Auf spielerische Weise die kulturelle Vielfalt Karlsruhes entdecken:Vom 30. September bis 13. Oktober wird Karlsruhe wieder zum aufregenden Spielfeld für Schatzsuchende. Bei der bereits dritten Auflage der Scavenger Hunt warten spannende Aufgaben und attraktive Gewinne auf die teilnehmenden Teams. Hintergrund der Aktion ist es, auf die Karlsruher Kulturangebote aufmerksam zu machen sowie neue urbane Ecken und weniger bekannte Orte in der Stadt vorzustellen. Dadurch soll die Identifikation mit Karlsruhe gestärkt werden und die Teilnehmenden finden viele Gründe, hier zu bleiben und die Stadt zu schätzen. Organisiert wird die Aktion von der Dachmarke „Kultur in Karlsruhe“, die bei der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH angesiedelt ist. Anmeldestart über die kostenlose App ist der 23. September.„Eine Scavenger Hunt ist wie eine Art Schnitzeljagd, bei der die Teams spannende Rätsel und Aufgaben lösen müssen“, so Projektleiterin Jana Schmeckenbecher von der „Kultur in Karlsruhe“. Im Gegensatz zur klassischen Schnitzeljagd müssen die Aufgaben aber nicht linear hintereinander gelöst werden, sondern sind unabhängig voneinander. Ziel ist es, als Team in der vorgegebenen Zeit möglichst viele der Aufgaben zu lösen und dabei Punkte zu sammeln. 2016 kam das Konzept aus den USA nach Deutschland und erfreut sich seitdem zunehmender Beliebtheit. Bei der letzten Scavenger Hunt in Karlsruhe beteiligten sich 2021 über 200 Teams!„Die Aktion bietet für alle Altersstufen eine Möglichkeit, neue Plätze in Karlsruhe zu entdecken und dabei als Team Spaß zu haben!“, erklärt Schmeckenbecher. „Es geht an schöne und versteckte Orte im ganzen Stadtgebiet, zu öffentlichen Kunstwerken, in Kultureinrichtungen oder an bedeutende Orte Karlsruhes. Dabei setzen sich die Teams spielerisch mit der Geschichte und Kultur der Stadt auseinander. Zusätzlich warten tolle Gewinne im Gesamtwert von über 2.000 €, darunter Gutscheine der Adventurebox, der City Initiative Karlsruhe oder vom KSC.“ Insgesamt beteiligen sich über 20 Kultureinrichtungen und weitere Akteure aus Karlsruhe an der Scavenger Hunt.Die Teilnahme an der Karlsruher Scavenger Hunt ist einfach: Die Teams aus zwei bis fünf Personen registrieren sich in der kostenlosen App „Scavenger Hunt DE“ und tragen sich ab dem 23. September für die „Karlsruhe Hunt“ ein. Dort werden am 30. September die insgesamt 150 Aufgaben freigeschaltet. Diese reichen von kreativen Fotoaufgaben über knifflige Rätsel bis zum Auffinden geheimer Orte. Die Lösungen werden als Foto, Video, Text oder GPS in der App hochgeladen und von einer externen Jury bewertet. Für besonders kreative Lösungsansätze gibt es Sonderpunkte und Sofortgewinne.Anhand eines App Feed sieht man, was andere Teams einreichen und kann sich inspirieren lassen und austauschen. Es gewinnt, wer am Ende der zwei Wochen die meisten Punkte gesammelt hat. Die zehn besten Teams werden am 18. Oktober zur feierlichen Preisverleihung in den Spiegelsaal des Schlosshotels Karlsruhe eingeladen. Begleitet wird die Aktion über den Instagram Kanal scavenger_hunt_ka ( https://www.instagram.com/scavenger_hunt_ka/ ).