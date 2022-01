Pascal Rastetter ist Interimsgeschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH

Die Leitung der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH wird seit 1. Januar 2022 von Pascal Rastetter übernommen. Der Aufsichtsrat der KTG hatte den 29-Jährigen, der die Abteilung „Steuerung & Service“ leitet, mit der Aufgabe des Interimsgeschäftsführers betraut, nachdem der bisherige Geschäftsführer André Lomsky das Unternehmen zum Jahresende 2021 verlassen hatte.Der „Touristiker mit Leib und Seele“ konnte nach einer Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann ersten Erfahrungen beim Karlsruher Reiseveranstalter Radissimo Radreisen GmbH sammeln. Bereits seit 2014 ist er bei der KTG tätig, erst als Dualer Student mit Abschluss des Bachelor of Arts an der DHBW Lörrach. Später arbeitete er als Assistent der Geschäftsführung und Referent des Geschäftsführers mit Schwerpunkt auf Verwaltung und Ausbildung, ehe er die Abteilung „Steuerung & Service“ übernahm. Darüber hinaus schloss er 2021 ein berufsintegriertes Masterstudium im Schwerpunkt „General Business Management“ ab. Beim Deutschen Tourismusverband e. V. ist Pascal Rastetter Mitglied der Arbeitsgruppe Tourismuspolitik.Freiberuflich unterrichtet Pascal Rastetter als Dozent die Vorlesungsfächer „Destinationsmanagement“ und „Tourismuspolitik" an der DHBW Lörrach. In seiner Freizeit ist er als begeisterter Schiedsrichter tätig und leitet Spiele bis zur Verbandsliga des Badischen Fußballverbands sowie in der DFB-Futsal-Bundesliga.