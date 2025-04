Ob sportlich, achtsam oder wissenswert: Das Wanderopening der AugenBlick-Runde Karlsruhe Rittnert am 18. Mai bietet für jeden etwas – inklusive einer ganz besonderen Turmbesteigung

Am 18. Mai bietet die KTG gleich drei Touren zur Auswahl für das Wanderopening an. Viel Spaß und einen Push fürs Herz-Kreislauf-System bietet die Nordic Walking-Tour „Sportlich unterwegs“. Hier gibt Margarete Richter als passionierte Nordic Walkerin viele Tipps, wie die normale Laufbewegung durch den Einsatz von Stöcken unterstützt werden kann. „Achtsam unterwegs“ sind die Teilnehmenden bei der Rundwanderroute mit Mindcoach Alexandra Mayer. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen – Alexandra Mayer zeigt mit Atem- und Entspannungsübungen, Gehmeditationen und einer Teezeremonie, wie man wieder bewusst die Sinne für den Genuss schärfen kann. Bei der dritten Tour „Wissenswert unterwegs“ verbindet die Gästeführerin und zertifizierte Wanderführerin Birgit Mohr die Stadtgeschichte Karlsruhes und der Bergdörfer mit spannenden Geschichten rund um die atemberaubende Natur.Um Anmeldung zu den drei Touren wird bis spätestens 14. Mai unter folgendem Link gebeten: https://www.karlsruhe-erleben.de/veranstaltungen/wanderopening Start für die Wandertouren am 18. Mai ist der KTG-Welcome-Stand an der Talstation der Turmbergbahn. Alle Teilnehmenden erhalten hier eine kleine Vespertüte sowie einen Gutschein für ein alkoholfreies Getränk im Hofbistro „Anders auf dem Turmberg“ von Starkoch Sören Anders als Partner des Wanderopenings.Als echtes „High“-light lädt die KTG im Anschluss an die AugenBlick-Runde zu einer exklusiven Preview des neu restaurierten Turms auf dem Turmberg ein. Seit Sommer 2022 ist die knapp 30 Meter hohe Ruine auf Durlachs Hausberg in ein Gerüst gehüllt. Noch vor der offiziellen Eröffnung am 13. Juni 2025 können die teilnehmenden Wanderfreunde einen Blick von der neuen Aussichtsplattform des Turms auf Karlsruhe und die Rheinebene werfen.10:00 Uhr: Start der Tour 1 „Sportlich unterwegs“ mit der passionierten Nordic-Walkerin Margarete Richter, Rundkurs 10km, Dauer: ca. 2,5 Stunden;ca.12.30 Uhr: optional und exklusiv nur für die Gäste des KTG-Wander-Openings: Turmbesteigung des neu renovierten Turms auf dem Turmberg10:30 Uhr: Start der Tour 2 „Achtsam unterwegs“ mit Mindcoach Alexandra Mayer, Rundkurs 10km, Dauer: ca. 3 Stunden;ca.14.30 Uhr: optional und exklusiv nur für die Gäste des KTG-Wander-Openings: Turmbesteigung des neu renovierten Turms auf dem Turmberg14:00 Uhr: Start der Tour 3 „Wissenswert unterwegs“ mit Gästeführerin und zertifizierter Wanderführerin Birgit Mohr, Rundkurs 10 km, Dauer: ca. 3,5 Stunden;ca.17.30 Uhr: optional und exklusiv nur für die Gäste des KTG-Wander-Openings: Turmbesteigung des neu renovierten Turms auf dem TurmbergVon der Medienkunstvielfalt der UNESCO City of Media Arts bis hin zur Natur- und Kulturlandschaft des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord kann man in Karlsruhe an einem Tag viel erleben. Durlach und die Karlsruher Höhenstadtteile Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Bergwald, Palmbach, Stupferich und Wolfartsweier liegen seit 2021 offiziell schon im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Sie bieten den optimalen Kontrast zur lebendigen Innenstadt und laden zum Entspannen und Runterkommen ein. Die AugenBlick-Runde Karlsruhe Rittnert führt seit Mai 2024 auf naturnahen Wegen rund um die Bergdörfer. Egal ob Groß oder Klein, Jung oder Alt: Entlang der Route findet jeder seinen Augenblick, sei es im prachtvollen Buchenwald mit einheimischen Orchideen, beim spielerischen Erkunden auf dem Waldlehrpfad oder beim Relaxen auf der Himmelsliege hoch oben über Karlsruhe.Seit der Entwicklung der AugenBlick-Runde Karlsruhe Rittnert kooperiert die KTG in engem Austausch mit dem Schwarzwaldverein, Ortsverein Karlsruhe. Als besonderes Wanderhighlight lädt der Schwarzwaldverein daher bereits am 17. Mai unter dem Motto „Biodiversität – Vielfalt der Landschaft und Vielfalt der Arten“ ein. Der Titel nimmt Bezug auf den Biodiversitätspfad von Grötzingen, der mit Informationstafeln über die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt Auskunft gibt. Am Anfang und am Ende der Tour, auf dem Weg zum Knittelberg und zum Turmberg, zeugen viele Stellen von der Vielfalt der Natur- und Kulturlandschaft. Zum Ausklang haben die Teilnehmenden die Möglichkeit den neu restaurierten Turm noch vor der offiziellen Eröffnung zu besteigen, eine Schlusseinkehr im Restaurant Schützenhaus auf dem Turmberg ist optional. Treffpunkt für die 11 Kilometer lange Tour ist am 17. Mai um 14:00 Uhr an der Haltestelle Durlach-Turmberg. Um Anmeldung bittet der Schwarzwaldverein bis zum 16. Mai unter: info@schwarzwaldverein-karlsruhe.de