Neue Highlightbroschüre der Kultur in Karlsruhe präsentiert vielfältige Höhepunkte für die kommenden Monate

Die Kultur in Karlsruhe ist facettenreich: Von der Beobachtung eines Hais im Korallenriff bis hin zu bewegenden Theatermomenten oder der Betrachtung alter Kostbarkeiten im Museum – die Stadt bietet ein breites Spektrum in der Kultur. Um Kulturinteressierten eine Orientierung und Überblick zu bieten, veröffentlicht die Dachmarke "Kultur in Karlsruhe" halbjährlich die Highlightbroschüre, die die wichtigsten Veranstaltungen kompakt zusammenfasst.Rechtzeitig zum Start des Karlsruher Christkindlesmarkts präsentiert die neueste Ausgabe Highlights von Dezember 2023 bis Juni 2024: zeitgenössische Kunstausstellungen, weihnachtliche Komödien, Dokumentarfilmfestivals und klassische Konzerte. Die rund 50 Seiten umfassende Broschüre bietet eine Vielzahl von Anregungen für alle Altersgruppen, um unterhaltsame Stunden in den Kultureinrichtungen der Stadt zu verbringen.Die Highlightbroschüre fungiert als gemeinsamer Veranstaltungskalender und ist eines der erfolgreichsten Printprodukte von "Kultur in Karlsruhe". Sie verdeutlicht den Zusammenschluss der Kultureinrichtungen der Stadt und erhöht die Sichtbarkeit des vielfältigen kulturellen Angebots nicht nur lokal, sondern auch regional und darüber hinaus.Die neue Ausgabe der Highlightbroschüre ist ab sofort kostenfrei in der Tourist-Information am Marktplatz sowie in den Kulturflyerständern des Kulturrings und allen teilnehmenden Kultureinrichtungen erhältlich. Zusätzlich wird sie während des Karlsruher Christkindlesmarkts in der traditionellen Kulturhütte ausgelegt, wo auch aktuelle Informationen zu Veranstaltungen bereitstehen und passende Geschenkideen für Kulturfans präsentiert werden.Natürlich ist die Broschüre auch digital erhältlich: