Mit dem roten Doppeldecker-Bus an den Marktplatz: Geänderte Route für die Karlsruher Sightseeing-Tour ab 21. September 2018

14.09.18

Noch näher ans Stadtzentrum heran führt ab dem 21. September 2018 die Route der beliebten Karlsruhe CityTour. Künftig kann der rote Doppeldecker-Bus auf seiner Stadtrundfahrt auch am zentralsten Platz der Stadt, dem Marktplatz, Station machen.Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, freut sich: „Da der Marktplatz nach dem Abbau der Baustellen wieder angefahren werden kann, bieten wir diese zusätzliche Haltestelle an der Karl-Friedrich-Straße, direkt vor dem Polizeipräsidium, an. Damit machen wir unsere Sightseeing-Tour durch Karlsruhe noch attraktiver: Jetzt können die Gäste im Herzen der Stadt aussteigen und sich beispielsweise die Weinbrenner-Bauten Rathaus, Evangelische Stadtkirche und Pyramide in aller Ruhe ansehen oder eine genussvolle Pause einlegen in einem der Restaurants oder Cafés.“Um auch in Zukunft den Zeitplan der Stadtrundfahrt einhalten zu können, wird dafür ab September an den früheren Haltestellen Kongresszentrum sowie Talstation Turmberg in Durlach nicht mehr angehalten. Beide Stationen wurden von den Gästen nur sehr selten zum Aussteigen genutzt. Die Route wurde in Absprache mit den städtischen Ämtern angepasst und die Ansagen für die Audioguides wurden vollständig inhaltlich überarbeitet.Für Besucher aus aller Welt, aber auch für Karlsruher, lohnt es sich, die vielen Facetten der Fächerstadt bei einer Stadtrundfahrt an Bord des roten Doppeldecker-Busses kennenzulernen. Die Fahrgäste erwartet eine abwechslungsreiche Hop-on Hop-off Rundfahrt, das heißt sie können an allen Haltestellen ein- oder aussteigen und einen Zwischenstopp etwa bei einem der hochkarätigen Museen oder auch auf dem Turmberg einlegen. Informationen, Hintergründe, Unterhaltsames und Amüsantes rund um die angefahrenen Stadtteile und Sehenswürdigkeiten liefert ein Audioguide. Diesen gibt es in den Sprachendeutsch,englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, niederländisch– und auf BadischHauptbahnhof, Zoologischer Stadtgarten KarlsruheGeneralbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Städtische Galerie, ZKM l Zentrum für Kunst und MedienBadisches Staatstheater, ETTLINGER TOR Einkaufszentrum, Zugang zum Kongresszentrum, Konzerthaus, Schwarzwaldhalle, Stadthalle, Vierordtbad und Zoologischer StadtgartenRathaus & Evangelische Stadtkirche, Zugang zur Innenstadt mit Fußgängerzone, Marktplatz und PyramideEinkaufszentrum Postgalerie, Erbprinzenstraße, Fußgängerzone Kaiserstraße, Ludwigsplatz, Prinz-Max Palais, Stephanplatz, WaldstraßeBadisches Landesmuseum, Badischer Kunstverein, Botanischer Garten, Bundesverfassungsgericht, KIT, Platz der Grundrechte, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Schloss Karlsruhe, SchlossgartenMessplatz Karlsruhe, Menschenrechtszentrum, Schloss Gottesaue, Substage, TollhausAussichtsplattform Turmbergterrasse, Gastronomie „Anders auf dem Turmberg“, Spielplatz & Waldseilpark, Sportschule Schöneck, Turmberg, TurmbergbahnDurlacher Altstadt, Durlacher Schlossgarten mit Lapidarium, Karlsburg, Marktplatz & Rathausab 21. März 2018 – 23.Dezember 2018: jeden Mi / Fr / Sa / SoJuli / August / September: Während der Sommerferien in Baden-Württemberg auch donnerstags eine Tour um 12:45 Uhr (ohne Ausstieg)MI, 03.10., Tag der Deutschen EinheitDO, 01.11., AllerheiligenErwachsene, p.P. für 24 Stunden: 15,00 €Karlsruhe Card Inhaber: 12,00 €CIK Club-Card : 12,00 €(nur in der Tourist-Information mit gültiger CIK Club-Card erhältlich)2 Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen: freijedes weitere Kind: 10,00 €Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 80%: 12,00 €1 Begleitperson für Personen mit Schwerbehindertenausweis B: freiKinder mit eingetragener Begleitperson zahlen 10,00 € und die Begleitperson fährt frei mit.Dauer: ca. 2 StundenBeim Busfahrer an allen Haltepunkten oder in der Tourist-Information Karlsruhe· Platzreservierungen sind nicht möglich!· Hunde sind im unteren Busbereich erlaubt.· Der Bus ist barrierefrei und rollstuhlgeeignet.Bahnhofplatz 6 (gegenüber Hauptbahnhof)76137 KarlsruheTel.: +49 721 3720-5383/-84Fax: +49 721 3720-5385E-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de