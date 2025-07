Leidenschaft, Tradition und Geselligkeit – Die zweite Lange Nacht der Brauereien war erneut ein voller Erfolg

Bereits zum zweiten Mal hat die von der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH initiierte Lange Nacht der Brauereien die Begeisterung für die Vielfalt der Karlsruher Bierkultur geweckt. Am 11. Juli 2025 boten die 8 teilnehmenden Brauereien eine abendliche Genuss-Tour durch die Fächerstadt mit einem exklusiven Rahmenprogramm.



„Eines der absoluten Highlights waren wieder die exklusiven Einblicke hinter die Kulissen bei der zweiten Langen Nacht der Brauereien, haben uns die Gäste berichtet“, freut sich KTG-Geschäftsführer Pascal Rastetter. „Die Zahl von über 1.150 verkauften Tickets und die positiven Rückmeldungen zeigen, wie sehr die Menschen die lokale Braukunst und das Konzept der Veranstaltung schätzen. Ein großer Dank an alle Beteiligten, die diesen unvergesslichen Abend möglich und ein wichtiges Kulturgut der Stadt Karlsruhe erlebbar gemacht haben.“



„Ein Abend. Acht Brauereien. Und jede Menge Bierkultur“. Unter diesem Motto luden Badisch Brauhaus, Brauerei Wolf, Brauhaus Kühler Krug, Fächerbräu, Hoepfner, Moninger sowie Vogelbräu Karlsruhe und Durlach in die Welt des Brauens ein. Im Vergleich zu 2024 zwei Brauereien mehr!



Karlsruher Bierkult(o)ur mit Probierschlücken und vielfältigem Rahmenprogramm



Mit dem Ticket erhielten die Gäste bei allen Brauereien einen Probierschluck im eigens für die Lange Nacht designten Probier-Glas. Von traditionellen Sorten bis kreativen Neukreationen war die Bandbreite dabei groß und auch alkoholfreie Varianten im Angebot. Für eine sichere Fahrt zwischen den Veranstaltungsorten sorgte die im Ticket inbegriffene kostenlose Fahrt im Netz des KVV, dem Mobilitätspartner der Langen Nacht der Brauereien.



Auch das Begleitprogramm konnte sich sehen lassen. Bei Führungen bekamen die Besuchenden spannende Einblicke in die Welt des Bierbrauens. Geduldig beantworteten die Brauer Fragen wie: Was muss man beim Brauen beachten? Was hat es mit dem Deutschen Reinheitsgebot auf sich? Wieso schmeckt Bier so unterschiedlich? Der Blick in die Braukessel durfte da natürlich nicht fehlen. Bier-Tasting mit Sommelier, verschiedene Spiele rund um den Gerstensaft, Musikprogramm und eine große Auswahl an Speisen rundeten den Abend ab.



Die Gäste lobten das spannende und umfangreiche Rahmenprogramm, das sehr gut angenommen wurde. Drinnen wie draußen bot sich bei bestem Wetter eine tolle Atmosphäre, die zum Verweilen bis in die späten Abendstunden einlud.



Pascal Rastetter zieht ein positives Fazit: „Mit der Langen Nacht der Brauereien wollten wir 2024 ein neues Genuss-Highlight im Karlsruher Veranstaltungskalender schaffen. Mit der zweiten Auflage und den vielen positiven Rückmeldungen sehen wir uns in diesem Vorhaben bestätigt.“

