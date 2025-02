Kultur trifft Wissenschaft: Karlsruhe präsentiert sich als kreative Destination auf der ITB in Berlin

Historische Schätze und moderne Forschung: Vom 4. bis 6. März 2025 lädt Karlsruhe das internationale Fachpublikum auf der ITB in Berlin dazu ein, die Stadt als facettenreiche Destination zu entdecken. Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH stellt bei der weltweit größten B2B-Reisemesse am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus e. V. das umfangreiche kulturelle und touristische Programm der deutschlandweit einzigen UNESCO City of Media Arts vor. Neben klassischen touristischen Highlights wie SCHLOSSLICHTSPIELE und Hallenbau steht in diesem Jahr auch die „Stadt der klugen Köpfe“ Karlsruhe im Fokus.„In Karlsruhe verschmelzen Tradition und Innovation auf einzigartige Weise“, erläutert KTG-Geschäftsführer Pascal Rastetter. „Bestes Beispiel hierfür ist das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das 2025 sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Das ganze Jahr über wird der Geburtstag in der Stadt gefeiert mit Vorträgen, Konzerten, Experimenten, Science Week, Tag der offenen Tür, Führungen und vielem mehr. Auf der ITB wollen wir zeigen, dass unsere kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen die Stadt zu einem spannenden und abwechslungsreichen Reiseziel machen – nicht nur für Technikfans.“Am Karlsruhe-Stand auf der ITB präsentiert sich auch das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien: Ab dem 5. April gibt dieses in der Ausstellung „The Story That Never Ends“ einen umfassenden Einblick in die Sammlung des Hauses. Diese gehört mit rund 12.000 Werken zu den größten und bedeutendsten Medienkunstsammlungen weltweit. Die Schau thematisiert in ausgewählten Arbeiten die Verwebung von Kunst und Technologie, aber auch die Herausforderungen, die die heutigen schnelllebigen Medien für Museen bedeuten. Ebenfalls im Kulturquartier Hallenbau können sich Besucherinnen und Besucher in der Städtischen Galerie bei „gute aussichten“ noch bis 10. August junge deutsche Fotografie ansehen.Außerdem zeigt die wegen Sanierung geschlossene Kunsthalle in der Sonderausstellung „KunsthalleKarlsruhe@ZKM“ die Highlights ihrer Sammlung. Im Fokus steht 2025 unter anderem Alexander Kanoldt, einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Abgerundet wird das umfangreiche Kulturangebot des Hallenbaus durch Forschung, Wissenschaft und Medientechnologie in der Hochschule für Gestaltung. „Mit gleich vier Kultureinrichtungen in einem Gebäude gilt für den Hallenbau: „The world of culture lives here“. Das passt perfekt zum Motto der ITB 2025 „The world of travel lives here““, erläutert Pascal Rastetter.Die Vielfalt der kulturellen Welt in Karlsruhe feiert 2025 ebenfalls ein Jubiläum: Seit 10 Jahren vernetzt die Dachmarke „Kultur in Karlsruhe“ über 50 Institutionen aus den Bereichen Kunst, Bildung und Wissenschaft, um den Kulturstandort zu stärken und diesen in der Region und darüber hinaus zu bewerben. Auf der ITB stellt die Kultur-Dachmarke dem Fachpublikum die Veranstaltungshighlights und Neuheiten der Kultureinrichtungen vor.Am 7. Oktober 1825 wurde das Karlsruher Institut für Technologie als Polytechnische Schule ins Leben gerufen und war damit eine der ersten technischen Hochschulen Deutschlands. Bedeutende Namen von Forschern und Entdeckern sind mit der Karlsruher Lehranstalt verbunden: Hier studierten August Thyssen, Emil Skoda, Ferdinand Redtenbacher bis hin zu Astronaut Alexander Gerst. 1886 konnte hier der Physiker Heinrich Hertz erstmals elektromagnetische Wellen nachweisen. Und am 3. August 1984 ging am KIT die erste Internet-E-Mail in Deutschland ein.Neben zahlreichen Veranstaltungen und Events am KIT wird es auch Veranstaltungshighlights in der ganzen Stadt geben. Im ZKM zu sehen ist vom 12. April bis 19. Oktober 2025 die Ausstellung „200 Jahre KIT – 100 Objekte. Teile des Ganzen. Ausgewählte Objekte zur Geschichte des KIT.“ Sie erzählt die bewegte Geschichte des Karlsruher Instituts für Technologie.Auch die SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe stehen 2025 im Zeichen der Wissenschaftsstadt. Vom 14. August bis 14. September verwandelt sich die Fassade des Barockschlosses mit Einbruch der Dunkelheit wieder in ein digitales Medienkunstwerk, das historisches Gebäude und moderne Projektionen miteinander verschmelzen lässt. Renommierte internationale Künstlerinnen und Künstler zaubern dann auf die 170 Meter breite Fassade des Schlosses beeindruckende Lichtshows, die letztes Jahr rund 290.000 Menschen begeisterten.