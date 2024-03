Kultur hoch vier im Kulturquartier: Karlsruhe präsentiert sich als lebhafte Städtereisedestination auf der ITB in Berlin

Kreativ, lebendig und vielfältig präsentiert sich Karlsruhe auf der ITB vom 5. bis 7. März 2024 in Berlin einem internationalen Fachpublikum. Bei der weltgrößten Reisemesse im B2B-Bereich stellt die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH das umfangreiche kulturelle und touristische Programm der UNESCO City of Media Arts vor.



Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG, erläutert: „Die ITB ist für uns wieder eine einzigartige Gelegenheit, die Sichtbarkeit unserer Destination national und international zu erhöhen sowie unser Netzwerk auszubauen. In diesem Jahr sind wir am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus e. V. im hub 27 vertreten und nutzen zusätzlich die zahlreichen Networking-Möglichkeiten wie die Branchenveranstaltungen, Seminare und Workshops um mit Reiseveranstaltern, Agenturen und anderen Partnern der Branche in Kontakt zu treten.“



Das Zusammenwachsen der Kultur als neues touristisches Highlight



Dem internationalen Fachpublikum stellt das Team der KTG mit Informationsmaterial, Präsentationen und im persönlichen Gespräch die Vielfältigkeit der Fächerstadt vor. Eines der kulturellen – und touristischen – Highlights ist sicherlich die Entwicklung des Hallenbaus zum Kulturquartier. In Karlsruhe ist in den Räumen der ehemaligen IWK-Munitionsfabrik eine der faszinierendsten Kunsteinrichtungen in Süddeutschland entstanden. Mehr als 600 Jahre Kunst beherbergen die 10 gigantischen Lichthöfe. Neben dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, der Städtischen Galerie Karlsruhe und der Hochschule für Gestaltung schließt sich seit April 2023 die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe dem Kulturreigen an.



Das ZKM schlägt durch den Wechsel in der Intendanz von Peter Weibel zu Alistair Hudson ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. In der neuen Ausrichtung werden vermehrt aktuelle Themen wie KI, Klimakrise, Demokratieverlust und ethische Fragen behandelt – um dem Publikum die Angst davor zu nehmen. Die Städtische Galerie setzt dagegen auf Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, begleitet von Präsentationen aus der eigenen Sammlung. Rembrandt, Cézanne oder Gerhard Richter: einen ganz neuen Blick auf die Sammlung der Staatlichen Kunsthalle bietet die Sonderausstellung „KunsthalleKarlsruhe@ZKM“. Während der Sanierung des historischen Museums bleiben die Meisterwerke sichtbar und erscheinen gleichzeitig in einem neuen Licht. Abgerundet wird das umfangreiche Kulturangebot durch Forschung, Wissenschaft und Medientechnologie in der Hochschule für Gestaltung.



Veranstaltungshighlights laden zu einem Besuch nach Karlsruhe ein



Die Stadt Karlsruhe feiert am 3. August 2024 ein besonderes Jubiläum: Die 25. Ausgabe der Karlsruher Museumsnacht KAMUNA steht unter dem Motto „25 Jahre – Feiert mit uns!“ bevor. Seit einem Vierteljahrhundert öffnen die renommierten Museen und Kulturinstitutionen ihre Türen für Kunstliebhaber*innen, Kulturinteressierte und Nachtschwärmer*innen aus nah und fern. Die KAMUNA ist aber nicht nur eine der ältesten Museumsnächte in Deutschland, sondern auch eine der vielfältigsten. Rund 250 Veranstaltungen erwarten die Besucher*innen: von Führungen bis hin zu DJ-Sets, von Vorträgen bis hin zu Poetry Slams, von Workshops bis hin zu Open-Air-Konzerten.



In diesem Jahr wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Unmittelbar neben dem Karlsruher Schloss befindet sich mit dem Bundesverfassungsgericht der Ort, an dem unsere Verfassung ausgelegt und über sie gewacht wird. So ist es selbstverständlich, dass sich das SCHLOSSLICHTSPIELE Light Festival Karlsruhe im Jubiläumsjahr mit Recht, Freiheit und Demokratie auseinandersetzen wird und Karlsruhe als Residenz des Rechts sowie als UNESCO City of Media Arts in den Projektionen auf der Schlossfassade miteinander verschmilzt. Die SCHLOSSLICHTSPIELE vom 15. August bis 15. September 2024 stehen unter dem Motto „Everybody counts“.



Informieren über Karlsruhe, Austauschen und Netzwerken: Das können Fachbesuchende der ITB Berlin vom 5. bis 7. März 2024bei der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH am Standder Deutschen Zentrale für Tourismus e. V. im hub 27 | 201.

