Karlsruhe zur Osterzeit neu kennenlernen

Am 16. April gehen die Kleinen auf Entdeckungstour durch Karlsruhe. Mit lustigen Geschichten und spannenden Fragen ist die Führung nicht nur für die Kinder spannend, sondern auch für die Erwachsenen-Begleitung interessant.Die Führung startet um 10:00 Uhr an der Tourist-Information. Erster Stopp ist das Rathaus. Dort gibt es dann Einblicke hinter die Kulissen – inklusive Aussicht vom Balkon. Über den Platz der Grundrechte geht es in den Botanischen Garten und Schlossgarten. Hier erfahren die Kinder allerhand über die teils exotischen Pflanzen. Und vielleicht lässt sich das ein oder andere Eichhörnchen auf der Suche nach Futter beobachten.Für die Kleinen gibt es am Ende auch eine kleine Überraschung.Die Sonne strahlt, das Dach ist offen und der Wind weht durch die Haare, währenddessen man Neues über Karlsruhe lernt und die Ferien genießt. Der rote Doppeldeckerbus fährt zu wichtigen Karlsruher Sehenswürdigkeiten und Kultureinrichtungen, wie ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Schloss, Platz der Grundrechte und Turmberg. Für den atemberaubenden Ausblick vom Turmberg legt der Bus sogar eine kleine Pause ein!Der Audio-Guide in mehreren Sprachen vermittelt dazu Wissenswertes und Unterhaltsames über die Fächerstadt.Der Hop-on/Hop-off-Bus fährt immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags. Am 21. April, Ostermontag, gibt es außerdem eine Sonderfahrt.Karlsruhe in einer geschmackvollen Weise kennenlernen: Das geht bei der Genuss-Safari. Die Ausrüstung dafür gibt es in der Tourist-Information und beinhaltet:Den Genuss-Safari-Rucksack, Routenplan, Bambus-Besteck-Set für zwei Personen, eine Picknick-Decke, eine Bastelpyramide aus Holz, einen Ansteckbutton und eine Saatgutmischung. Das alles für nur 6,50 €.Hier mischt sich Spazierengehen mit Genuss. Vorbei an Bäckereien voller Leckereien, beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und Märkten mit frischen Produkten, zu Eisdielen mit einem kühlen Eis, bis sich ein entspanntes Picknick im Schlossgarten oder am Schlossplatz anbietet, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.Für Rätsel-Freunde bietet die KTG zwei verschiedene Gruppen-Stadtrallyes an: „City & Quest“ und „Tatort Recht“. Beide sind in der Tourist-Information am Marktplatz erhältlich.Bei der Stadtrallye „City & Quest“ lernt man Karlsruhe auf eine neue Weise kennen und muss durch kreatives Denken, Kombinieren und Teamwork gemeinsam Rätsel lösen. Bei der Buchung erhält man von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Tourist-Information eine pinke Tasche, welche Hilfsmittel, Hinweise und Tipps beinhaltet.„Tatort Recht“ ist eine spannende Stadtrallye über den Münzskandal aus den 1970er Jahren. In der Stadt des Rechts, Karlsruhe, in der sich das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof befinden, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Fußstapfen der damaligen Ermittler treten.Findet heraus, was es mit dem Münzskandal auf sich hatte, und löst den Fall als Team!Weitere Inspiration für Ausflüge in den Osterferien gibt das Team der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe. Mit dem umfangreichen und kostenlosen Flyer- und Broschüren-Material sind Gäste immer up to date. Auch ein breites Angebot an Wander- und Fahrradkarten für Karlsruhe und die Region ist verfügbar. Und natürlich Broschüren zu den wichtigsten Karlsruher Highlights wie Museen, Zoo oder Bäder. Insidertipps der kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über coole Veranstaltungen, schöne Plätze zum Entspannen oder spannende Ausstellungen sind inklusive.Mehr Informationen zu den Frühlingsangeboten in Karlsruhe unter: