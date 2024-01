Karlsruhe präsentiert umfangreiches Kultur- und Genussprogramm sowie seine Tourismushelden auf der CMT 2024

Genuss, Kultur und Lebensfreude stehen 2024 in Karlsruhe hoch im Kurs. Das zeigt sich auch im touristischen Programm, das die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH auf der CMT vom 13. bis 21. Januar in Stuttgart präsentiert. Auf der größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit erwartet die Besucher*innen am Gemeinschaftsstand mit dem Nordschwarzwald und der Stadt Pforzheim ein umfassendes Informationsmaterial zu Kulturinstitutionen, Sehenswürdigkeiten, Stadtführungen und weiteren Highlights des Jahres 2024. Als Auszeichnung für die touristische Arbeit der KTG sind 2024 gleich drei Karlsruher*innen unter den Nominierten der Aktion Tourismushelden, die auf der CMT verliehen wird.



Karlsruhe – immer eine Reise wert



Am Karlsruhe-Stand auf der CMT sind neben der KTG die Dachmarke „Kultur in Karlsruhe“ sowie das Badische Landesmuseum vertreten. Der Tourismus in Karlsruhe gibt in der neuen Broschüre „Genussguide“ einen Überblick über die kulinarische Landschaft in Karlsruhe. Auch das neu aufgelegte Informationsmaterial wie „Karlsruhe auf einen Blick“, „NaturRADtour“ und „Stadtrundgänge 2024“ zeigen die große Vielfalt des touristischen Angebots.



Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, führt aus: „Wir möchten zeigen, dass Karlsruhe auch 2024 eine Reise wert ist. Da die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg 2024 zum Jahr des Wassers ausgerufen hat, haben wir unser Portfolio der Stadtführungen erweitert mit nachhaltigen Führungen rund um das Thema Wasser.“



Das Kulturprogramm 2024 wird abwechslungsreich und bunt: Vom 15. August bis 15. September locken die Schlosslichtspiele zahlreiche Gäste unter dem Motto Recht und Demokratie in die Stadt. Anlass ist das 75-jährige Jubiläum des Deutschen Grundgesetzes. Ein Highlight ist der Auftritt der Musik-Legende Herbert Grönemeyer am 9./10. August als Einstimmung auf das Lichtkunstspektakel. Außerdem dürfen sich Kulturfreunde auf die 25. Karlsruher Museumsnacht KAMUNA freuen. Und im Hallenbau finden die Besucher*innen mit ZKM, Städtischer Galerie, KunsthalleKarlsruhe@ZKM und Hochschule für Gestaltung Kunst aus mehreren Epochen und Stilen.



Zum großen Finale der 80-er Jahre Ausstellung im Februar rührt das Badische Landesmuseum auf der Messe CMT noch einmal die Werbetrommel und stellt sein Jahresprogramm vor.



Drei Karlsruher*innen als Tourismushelden nominiert



Mit Susanne Wolf, Leiterin der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe, Stephanie Sivic, Verantwortliche für Netzwerk und Partner bei der KTG und Rocco Trunz, Betriebsleiter vom Campingplatz in Durlach, sind gleich drei Karlsruher*innen unter den nominierten Tourismushelden. Mit der Aktion zeichnet unter anderem das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus jedes Jahr Menschen aus, die sich für den Tourismus in Baden-Württemberg engagieren.



Und mit den drei Nominierten ist die Wahl auf richtige Vollblut-Touristiker gefallen. Das sieht auch Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG, so: „Wir freuen uns riesig, dass alle drei aus Karlsruhe vorgeschlagenen Tourismusheld*innen an den Start gehen. Susanne Wolf als gute Seele der Tourist-Information, Stephanie Sivic als Willkommensbotschafterin der KTG und Rocco Trunz, der den Campingplatz Durlach zu neuem Leben erweckt hat, sind Vorbilder für den Tourismus in Karlsruhe. Sie leben und lieben die Fächerstadt wie kaum ein anderer.“



Die Auszeichnung der Preisträger und Vorstellung aller Nominierten findet am 17. Januar 2024 auf der großen Messebühne der CMT statt.



Karlsruhe und die Region haben viel zu bieten: Kultur, Natur, Genuss, Erlebnisse für Groß und Klein. Das können die Besucher*innen an allen Messetagen in Halle 6, Stand 6B65, am Gemeinschaftsstand von Nordschwarzwald, Pforzheim und Karlsruhe erleben.