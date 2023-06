Karlsruhe mit dem Rad entdecken

Die Tour „Karlsruhe erFAHREN“ bietet alles über die historischen Highlights der Stadt auf den Spuren der Markgrafen von Baden bis hin zur modernen „Residenz des Rechts“. Bei der spannenden Radtour durch Karlsruhe am 10. Juni (12. August, 2. September, 16. September, 7. Oktober) gibt es viele neue Facetten von Karlsruhe zu entdecken.Hier drehten bereits Joaquin Phoenix, Senta Berger und André Eisermann: Karlsruhe hat in Sachen Film Einiges zu bieten. Außerdem ist hier die Wiege der Bambi-Verleihung, bei der sich in den 1950er und 60er Jahren die Weltstars die Klinke in die Hand gaben. Aber auch als Drehkulisse wurde und wird Karlsruhe gerne genutzt. Und obwohl Karlsruhe seit den 1980er Jahren keinen eigenen Tatort mehr hat, werden hier immer wieder Szenen für die SWR-Tatorte gedreht. Die Karlsruher Filmlocation-Fahrrad-Tour wandert am 12. Mai (10. Juni und 30. September) auf den Spuren jener Filmproduktionen und ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen.Lauschige Plätze und Parks genau das hat Karlsruhe zu bieten. Gäste, Karlsruherinnen und Karlsruher können diese Schätze auf einer dreistündigen Radtour am 17. Juni (8. Juli und 5. August) für sich entdecken. Neben dem Otto-Dullenkopf-Park und dem Albufer werden noch zahlreiche weitere grüne Oasen angefahren. Im Rahmen eines gemeinsamen Picknicks an einem dieser Wohlfühlorte können außerdem eine Menge Infos und Ideen ausgetauscht werden.Die beiden Architekten Herrmann Billing und Karl Moser prägten mit ihren herausragenden Gebäuden die Stadt. Insbesondere die etwas versteckter liegenden Jugendstilbauten lassen sich bei einer Radtour prima erfahren. Keine Sorge, für diese Tour ist es nicht notwendig ein Architektur-Experte zu sein! Die geschwungenen Linien und die floralen Muster verzaubern alle Betrachter.Samstag, 10. Juni 2023: Karlsruhe erFAHREN - eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 12. August 2023: Karlsruhe erFAHREN - eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 02. September 2023: Karlsruhe erFAHREN - eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 16. September 2023: Karlsruhe erFAHREN - eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 07. Oktober 2023: Karlsruhe erFAHREN - eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 10. Juni 2023: Filmlocation Fahrrad-TourSamstag, 30. September 2023: Filmlocation Fahrrad-TourSamstag, 17. Juni 2023: Karlsruhes Schätze: Wohlfühlorte mit dem Rad entdeckenSamstag, 08. Juli 2023: Karlsruhes Schätze: Wohlfühlorte mit dem Rad entdeckenSamstag, 05. August 2023: Karlsruhes Schätze: Wohlfühlorte mit dem Rad entdeckenSonntag, 25. Juni 2023: Jugendstil-Stadtführung per RadSonntag, 01. Oktober 2023: Jugendstil-Stadtführung per Rad https://www.karlsruhe-erleben.de/stadtfuehrungen-und-rundfahrten oder in der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe