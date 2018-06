Karlsruhe Tourismus lädt ein zu Entdeckungstouren auf den Spuren Friedrich Weinbrenners und Karl Drais

Er hat das Bild von Karlsruhe geprägt wie kaum ein anderer: Der Architekt und Städteplaner Friedrich Weinbrenner.„Auf einen Plausch mit Friedrich Weinbrenner“ lädt die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH ab dem 29. Juni einmal im Monat ein. „Höchstpersönlich“ begleitet Weinbrenner die Teilnehmerauf eine zweistündige architekturgeschichtliche Zeitreise durch Karlsruhe und lässt sie dabei bekannte Bauten wie die beiden Stadtkirchen durch seine eigenen Augen sehen. Humorvoll erinnert er sich an die Bauarbeiten - und seine vielen Auseinandersetzungen mit seinem Arbeitgeber, Markgraf Karl Friedrich. Und da der oberste Stadtplaner 1766 als Spross einer Zimmermannsfamilie in Karlsruhe zur Welt kam, wird auf der Tour natürlich badisch „g’schwätzt“.Die Weinbrenner-Stadtführungen finden jeweils freitags am 29. Juni, 13. Juli, 10. August und 7. September statt. Beginn ist um 19:30 Uhr, Treffpunkt ist an den Stufen der Evangelischen Stadtkirche, die Führung kostet 9,90 Euro. Eine Voranmeldung ist erforderlich.Als Heimatstadt des großen Zweiraderfinders Karl Drais lohnt es sich, Karlsruhe mit dem Fahrrad zu entdecken. Bei der dreistündigen geführten Tour „Karlsruhe erFAHREN“ geht es auf ganz neuen Wegen durch die Stadt: Auf den Spuren der Markgrafen von Baden, weiter auf der „Straße der Demokratie“ bis hin zur modernen „Residenz des Rechts“. Tipps fürs Radfahren und Radausflüge in und um Karlsruhe gibt es bei der Fahrt durch die zweitfreundlichste Fahrradstadt in Deutschland gleich dazu.Die Stadtrundfahrten mit dem Fahrrad finden jeweils samstags am 7. Juli, 25. August und 8. September statt. Beginn ist um 10:00 Uhr, Treffpunkt ist an der Tourist-Information Karlsruhe, die Führung kostet 17,90 Euro mit dem eigenen Fahrrad. Eine Voranmeldung ist erforderlich.Freitag, 29. Juni 2018: „Auf einen Plausch mit Friedrich Weinbrenner“Samstag, 30. Juni 2018: Kangoo Jumps-StadtführungSamstag, 30. Juni 2018: „Grünes und klassizistisches Karlsruhe“Sonntag, 1. Juli 2018: „Grünes und klassizistisches Karlsruhe“Sonntag, 1. Juli 2018: „Das Waschweib Mimi und das Familien-Quiz“Freitag; 6. Juli 2018: „Das Waschweib Mimi und der Adel“Samstag, 7. Juli 2018: „Karlsruhe erFAHREN: Eine Stadtrundfahrt mit dem Rad“Samstag, 7. Juli 2018: „Heimatstadt Karlsruhe“Sonntag, 8. Juli 2018: „Heimatstadt Karlsruhe“Freitag, 13. Juli 2018 „Auf einen Plausch mit Friedrich Weinbrenner“Samstag, 14. Juli 2018: „Badische Geschichte im Rundgang“Sonntag, 15. Juli 2018: „Badische Geschichte im Rundgang“Sonntag, 15. Juli 2018: „Das Waschweib Mimi und das Familien-Quiz“oder in der Tourist-Information Karlsruhe,Bahnhofplatz 6 (gegenüber dem Hauptbahnhof),Tel.: +49 (0) 721 3720-5383/-5384,E-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de