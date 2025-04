Highway to Karlsruhe: Vorverkauf für AC/DC-Übernachtungs-Pakete startet

Die Freude war groß, als die Band AC/DC im Februar bekannt gab, dass ihre erfolgreiche „Power Up“-Welttour in Deutschland fortgesetzt wird – mit einem Konzert am 17. August auf dem Peter-Gross-Bau Areal der Messe Karlsruhe.Für Hardrock-Fans von nah und fern bietet die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH ein besonders Angebot: Vom 16. April bis Ende Mai 2025 können die Fans ganz unter dem Motto „Highway to Karlsruhe“ eine besondere Übernachtungspauschale buchen. Diese enthält pro Person zwei Übernachtungen inklusive Frühstück in gehobenen Karlsruher Hotels, ein AC/DC-Ticket "Golden Circle" für den exklusiven Bereich vor der Bühne, eine kostenlose Stadtführung "Heimatstadt" durch Karlsruhe sowie ein kleines Karlsruhe-Überraschungsgeschenk.Obwohl die „Golden Circle“-Tickets für das Karlsruhe-Konzert über die Onlineportale bereits ausverkauft sind, haben Fans die Möglichkeit, über die KTG noch an die letzten Tickets zu kommen. Exklusiv in der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe gibt es noch ein kleines Kontingent der begehrten Karten.Die Übernachtungspauschale „Highway to Karlsruhe“ ist für 389,- Euro/pro Person im Doppelzimmer, das „Golden Circle“-Ticket vor Ort in der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe für 190,- Euro erhältlich.AC/DC, die legendäre Band mit Millionen verkaufter Alben, kommen im Sommer 2025 zurück nach Europa – und Berlin, Düsseldorf und Karlsruhe sind dabei! Die „POWER UP“- Tour geht weiter! Im Frühjahr stehen zunächst Stadion-Shows in 13 Städten der USA auf dem Programm.Die "POWER UP"-Tour, benannt nach ihrem neuesten Studioalbum, das in 21 Ländern Platz 1 erreichte, begeisterte die Fans und Kritiker weltweit bereits letztes Jahr. Und damit nicht genug: AC/DC werden im Sommer zwölf Konzerte in zehn Ländern spielen, darunter erstmals in Estland und nach über einem Jahrzehnt wieder in Edinburgh/Schottland, der Heimat der Familie von Angus Young. In Deutschland stehen Berlin (30.6.), Düsseldorf (8.7.) und Karlsruhe (17.8.) auf dem Programm.E-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de Web: www.karlsruhe-erleben.de