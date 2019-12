Hauptpreis für die neue Welle-Sound Contest im Schaufenster Karlsruhe übergeben

„Das ist ja toll, damit habe ich gar nicht gerechnet“, freut sich Marie Brunner „aber schön, dann kann ich gleich noch Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen!“. Die Karlsruherin hatte beim Sound Contest des Senders die neue Welle für das Schaufenster Karlsruhe teilgenommen und den Hauptpreis, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500,- Euro gewonnen.Mehr als 100 Hörer hatten an dem Wettbewerb „Was ist Dein Lieblingsplatz in Karlsruhe“ teilgenommen, um Karlsruhe für die Sound-Dusche im neuen Schaufenster am Marktplatz hörbar zu machen. „Frau Brunner hat so begeistert vom Zoo Karlsruhe geschwärmt und wie er sie seit ihrer Kindheit begleitet hat, dass wir ihren Beitrag als „Karlsruher Lieblingsplatz gewählt haben“, erzählt Susanne Wolf, die die Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe leitet.Das Schaufenster Karlsruhe ist seit dem 26. November 2019 eröffnet und heißt Touristen wie auch Karlsruher willkommen. Mit ihm wurde ein Ort geschaffen, um Karlsruhe zu erleben und nicht nur Informationen zu den Attraktionen und Events der Stadt zu vermitteln. Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH und die Stadtwerke Karlsruhe laden dazu ein, sich von der Stadt begeistern zu lassen. Das Schaufenster Karlsruhe wird dabei selbst zum Veranstaltungsort für Empfänge, Infotage, Lesungen und vieles mehr.In dem rund 280 Quadratmeter großen Raum wird der Besuch in einer der modernsten Tourist-Informationen in Europa zum digitalen Erlebnis: Ein Leitsystem führt die Gäste durch einen interaktiven Rundgang mit Touchscreens und riesigen Bildschirmen sowie einer 360Grad-Experience. Eine Sounddusche bieten im Surround-Sound ein ganz besonderes Erlebnis: Die Gäste lauschen den Geschichten, Liedern und Tönen der Stadt und fühlen ihn so, den Herzschlag von Karlsruhe.