Erfolgreichstes Tourismusjahr aller Zeiten in Karlsruhe

Die Tourismusverantwortlichen der Stadt Karlsruhe können auf einen neuen Rekord im Jahr 2024 zurückblicken. Laut Tourismusbilanz des Amts für Stadtentwicklung konnten die Karlsruher Beherbergungsbetriebe insgesamt beim Gästeaufkommen und bei den Übernachtungszahlen neue Höchstwerte verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Gästeaufkommen um 18,6 % auf rund 766.000 Ankünfte, die gebuchten Übernachtungen konnten um 14,1 % auf nahezu 1,31 Millionen zulegen.Damit blickt Karlsruhe auf das erfolgreichste Tourismusjahr aller Zeiten zurück. „Denn die rund 1,31 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024 bedeuten nicht nur, dass wir die Vorjahresergebnisse, sondern tatsächlich auch die letztmaligen Höchstwerte aus den Vor-Corona-Jahren deutlich übertreffen konnten“, freut sich Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Aufsichtsratsvorsitzende der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH.Mit dem positiven Wachstum übertrifft Karlsruhe auch die Zuwachsraten des Gesamtergebnisses des Tourismus in Baden-Württemberg. Auf Landesebene ergab sich 2024 bei den Gästeankünften ein Plus von 3,6 % (23,8 Mill. Ankünfte insgesamt) und bei den Übernachtungen von 2,3 % (58,9 Millionen Übernachtungen insgesamt) gegenüber dem Vorjahr. Die höchsten Übernachtungszuwächse gegenüber 2023 verzeichneten dabei in erster Linie Stadtkreise, „wobei Karlsruhe die vierthöchste Wachstumsrate zu verbuchen hatte“, erläutert Bürgermeister Dr. Albert Käuflein und sieht „die Fächerstadt auch im touristischen Landesvergleich auf einem äußerst positiven Weg.“Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, führt aus: „Karlsruhe ist ein wichtiger Messe-, Kongress- und ein erfolgreicher Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, der davon profitiert, dass sich das Segment Geschäftsreisen wieder deutlich erholt hat. Gleichzeitig stellen wir aber auch ein hohes freizeit- und kulturtouristisch motiviertes Nachfragevolumen fest: Events wie die SCHLOSSLICHTSPIELE locken Gäste nach Karlsruhe, aber auch das große ganzjährige Angebot der Einrichtungen aus den Bereichen Freizeit und Kultur wirbt erfolgreich für die Destination Karlsruhe.“Wie in den Vorjahren stammte der Großteil der Übernachtungsgäste mit insgesamt über einer Million aus dem Inland. Gleichzeitig setzte sich der positive Trend des Karlsruher Tourismus bei den Buchungen von Reisenden aus dem Ausland fort. Insgesamt registrierten die hiesigen Betriebe von Januar bis Dezember 258.382 Übernachtungen von Auslandsgästen, was einem Plus von 7,2 % (ca. 17.000 Übernachtungen) gegenüber dem Ergebnis von 2023 entspricht.Die Top10 der Herkunftsländer werden von den Niederlanden angeführt (33.909 Übernachtungen, +10,4 %), die sich mit der Schweiz (einschließlich Lichtenstein, 25.231 Übernachtungen, +12,3 %) seit Jahren als Herkunftsland Nr. 1 abwechseln. Auf den weiteren Rängen folgen Frankreich, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Belgien, Österreich und Italien.Die vollständige Tourismusstatistik 2024 für Karlsruhe mit ausführlichen Ergebnissen können Sie hier herunterladen:Darüber hinaus finden Sie hier den Geschäftsbericht der KTG 2024 mit einem detaillierten Rückblick auf die Entwicklungen im Tourismus in Karlsruhe zum Herunterladen: Geschäftsbericht "Das touristische Jahr 2024" Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.karlsruhe-erleben.de