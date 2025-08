Die 26. Karlsruher Museumsnacht KAMUNA war für die Karlsruher Kultur ein voller Erfolg

Auch das unbeständige Wetter tat der Stimmung der rund 28.000 kulturbegeisterten Besucherinnen und Besuchern keinen Abbruch. Und dank im Ticket enthaltener kostenloser Nutzung der zwei KAMUNA-Shuttlebusse ging es schnell und entspannt durch die Kultur-Nacht.„Die KAMUNA war wieder eine Nacht voller Geschichten, Begegnungen und besonderer Momente“, resümiert Stephan Theysohn, Gesamtkoordinator und Themenmanager Kultur bei der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH. „Der Abend hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und vielfältig Kultur sein kann. Danke an alle, die dies möglich gemacht haben: den Kulturinstitutionen, den Sponsoren und Kooperationspartnern und allen Besucherinnen und Besuchern.“Nach der Jubiläumsausgabe 2024 hatten sich die Karlsruher Kultureinrichtungen auch 2025 wieder ein tolles Programm überlegt: spannende Sonderführungen, einzigartige Einblicke hinter die Kulissen, beeindruckende Performances, Mitmachaktionen, Museumsrallyes und vieles mehr waren geboten. Auch das gastronomische Angebot mit coolen Drinks und leckerem Essen konnte sich sehen lassen.Besonders groß war der Andrang im Badischen Landesmuseum, schließt dieses doch ab Ende September für eine umfangreiche Sanierung. Unter dem Motto „Noch einmal Baden in Kultur“ startete es mit der KAMUNA in den Museumssommer, der bis 28. September viele Highlights bietet. Die KAMUNA-Gäste konnten aus rund 30 Programmpunkten wählen: Blick vom Schlossturm, Selfie-Station, eine DateNight mit der Museumsapp „Ping!“, eine Begegnung mit Stadtgründer Karl Wilhelm, zahlreiche Sonderführungen und vieles mehr – da fiel die Auswahl mitunter schwer.Zweiter Kultur-Hotspot des Abends war der Hallenbau: Mit ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Städtischer Galerie, Hochschule für Gestaltung und „KunsthalleKarlsruhe@ZKM“ konnten die Besucherinnen und Besucher gleich vier Kulturinstitutionen in einem Quartier entdecken. Als eine weitere „Gast-Institution“ neben der Staatlichen Kunsthalle kann das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zählen. Im Sinne des gemeinsamen Denkens und Forschens und der engen Kooperation mit dem KIT, zeigt das ZKM die Ausstellung „200 Jahre KIT. 100 Objekte. Teile des Ganzen“. Besonders beeindruckend ist dabei der interaktive MIC-Trainer, ein Simulationssystem für minimal-invasive Eingriffe.Ein Fokus des ZKM lag dieses Jahr wieder auf künstlicher Intelligenz: Im beliebten KI-Workshop entstanden Actionfiguren der KAMUNA-Gäste. Und bei der Preview „le taxi pour l’avenir heureux“ von Benjamin Jantzen werden die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN mit KI-gestützten Bildern visualisiert. Kunst aktiv zu erleben, gab es bei der Art Action der Staatlichen Kunsthalle, die aufgrund der Sanierung einen Teil ihrer Sammlung im ZKM präsentiert. Wer sich vom Trubel im Hallenbau eine kurze Pause gönnen wollte, konnte dies an der Pop-Up-Weinbar der Hochschule für Gestaltung oder mit Cocktails von Santo’s Cocktailbar vor der Städtischen Galerie.Neben den großen Museen boten aber auch kleinere Häuser die Möglichkeit für einen Besuch, wie RetroGames e.V. mit Deutschlands ältester öffentlicher Ausstellung von Videospielautomaten, das Generallandesarchiv mit einem Blick ins sonst geschlossene Magazin oder der Treffpunkt Schienennahverkehr mit historischen Straßenbahnen.Thema Barrierefreiheit: Um Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen, waren viele Veranstaltungen barrierefrei und inklusiv. So wurden unter anderem Führungen in Gebärdensprache und für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen angeboten.