Destination Karlsruhe startet auf der CMT mit neuem Look ins neue Tourismusjahr

Grün ist stark mit der Natur verbunden, Türkis steht für Kreativität: Die Destination Karlsruhe präsentiert sich auf der Messe CMT in Stuttgart mit neuem Logo, neugestalteten Broschüren und runderneuerter Homepage. Der Auftritt auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit vom 18. bis 26. Januar 2025 ist der Auftakt für das neue Tourismusjahr in der UNESCO City of Media Arts Karlsruhe, das wieder viele Kultur- und Veranstaltungshighlights bereithält.Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, erläutert die Entstehung des Logos: „Seit 2012 hatten wir mit der Wortmarke karlsruhe geworben, die Silben „karls“ und „ruhe“ durch die Farben grün und lila gekennzeichnet, eine Gestaltungskombination, die mittlerweile ein wenig veraltet wirkt. Außerdem haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt und auch unsere Destination hat durch ihr vielfältiges Angebot deutlich bei den Gäste- und Übernachtungszahlen zugelegt. Unser neues Logo und Corporate Design leitet sich nun aus den vielen Formen und Facetten von Karlsruhe ab, seien es die Fächerstraßen, die Pyramide auf dem Marktplatz, das K wie Karlsruhe, die klaren Linien der Medienkunst oder auch eine angedeutete Waage für die „Stadt des Rechts“.Nach einer bundesweiten Ausschreibung entstand das Logo in Zusammenarbeit mit der deteringdesgin GmbH aus Bielefeld. Die Agentur konnte mit ihrer klaren thematischen Ausrichtung auf die Markenkernthemen Karlsruhes und einer einheitlichen Bildsprache überzeugen. Neben den ansprechenden Printprodukten präsentiert sich auch die Homepage www.karlsruhe-erleben.de nach dem Relaunch klarer und moderner gestaltet. Nutzerfreundlicher wird die Seite durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz wie beispielsweise das Tool Eye Able Assist®, das die individuelle Anpassung der Website gemäß den Ansprüchen von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen ermöglicht.Als Deutschlands einzige UNESCO City of Media Arts bietet Karlsruhe auch 2025 wieder eine vielfältige Palette an inspirierenden Werken und Veranstaltungen. Dabei stehen mit dem SCHLOSSLICHTSPIELE Light Festival und „Media Art is here“ vom 14. August bis 14. September 2025 zwei der größten Schauen von Medienkunst bundesweit auf dem Programm. Einen Vorgeschmack auf die kreativen Highlights präsentiert die KTG auf der Messe in Stuttgart mit dem Medienkunstwerk „Grüße aus Karlsruhe“ des Künstlerinnen- und Künstlerkollektivs Francis Karat. Dieses erweckt alte Fotografien mittels Künstlicher Intelligenz zum Leben und soll einen Diskurs über moderne KI-Technologie und Erinnerungskultur anregen.10 Jahre erfolgreiche Vermarktung der Kulturstadt Karlsruhe: Die 2015 ins Leben gerufene Dachmarke „Kultur in Karlsruhe“ ist nach wie vor deutschlandweit einzigartig. Spartenübergreifend finden sich hier Museen, Theater, Filmschaffende, Musik, Festivals, Bibliotheken und Hochschulen gemeinsam zusammen, um die Vielfalt der Karlsruher Kulturlandschaft gemeinsam zu stärken und nach innen und außen zu tragen. Auf der Messe CMT stellen die rund 50 Kulturpartner das umfangreiche Jahresprogramm 2025 vor.Eines der Highlights ist sicherlich das 200. Jubiläum des Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Karlsruher Lehranstalt ist eine der ältesten Technischen Hochschulen Deutschlands, hier studierten schon der „Vater des Fahrrads“ Karl Drais und der Erfinder des Automobils Carl Benz. Hier konnte der Physiker Heinrich Hertz erstmals elektromagnetische Wellen nachweisen und hier ging 1984 die erste Internet-E-Mail in Deutschland ein. Der große KIT-Geburtstag wird in Karlsruhe das ganze Jahr hindurch mit zahlreichen Veranstaltungen und Events gefeiert. Darüber hinaus können sich Gäste auf 40 Jahre DAS FEST, Süddeutschlands größtes Musik- und Familienfestival, sowie auf das besondere Filmprogramm anlässlich des 50. Jubiläums der Kinemathek Karlsruhe freuen.Neben dem kulturellen Angebot hält das Tourismusteam am Stand Informationsmaterial zu den touristischen Angeboten und Sehenswürdigkeiten der Stadt, spannende Tipps für kulinarische Ausflüge nach Karlsruhe und Unternehmungen mit der Familie sowie kostenloses Kartenmaterial rund um Fahrradfahren und Wandern in der Region bereit. Als Messe-Specials gibt es Rabattcodes auf das app-basierte Outdoor-Exitgame „Tatort Recht“.Die UNESCO City of Media Arts Karlsruhe präsentiert sich auf dem Gemeinschaftsstand mit dem Nordschwarzwald und Pforzheim in Halle 6, Stand-Nr. 6B65 auf der CMT vom 18. bis 26. Januar 2025 in der Messe Stuttgart.Weitere Informationen unter: www.karlsruhe-erleben.de