Den goldenen Herbst in Karlsruhe aktiv genießen mit der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Ob joggend, zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Bus: Bei den facettenreichen Stadttouren der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH werden die letzten Sonnenstrahlen im Spätsommer und Herbst vollends ausgekostet.„Nichts wie raus im goldenen Herbst!“ lautet das Motto der KTG für den nahenden Jahreszeitenwechsel. Denn im kommenden Monat gibt es für Karlsruher und Karlsruherinnen sowie Gäste von Nah und Fern noch einmal einiges zu erleben!Zu Fuß bei einer Führung durch die Dammerstocksiedlung können die Gäste die letzten Sonnenstunden genießen. Währenddessen gibt es spannende Anekdoten zu hören, wie etwa jene, warum Dammerstock zu Beginn noch als „Jammerstock“ verunglimpft wurde.Auch der Rundgang durch die Südstadt bietet die Gelegenheit noch einmal die Zeit an der frischen Luft zu genießen, wobei die Gäste den alten Charme und die neuen Chancen des einst verruchten Stadtteils kennenlernen. An der Seite Friedrich Weinbrenners „höchstpersönlich“ lernen Interessierte mehr über den Werdegang des Klassizismus-Architekten und dessen herausragende Bauten.Für Sportbegeistere ist „Sightjogging“ zu empfehlen. Bevor es im Herbst zu kalt wird, erlebt man hier nochmal die schönsten Orte Karlsruhes „im Vorbeilaufen“.Freizeitradler und Hobbyrennradfahrer können auf den Fahrradführungen den herrlich milden Fahrtwind genießen und bei „Karlsruhe ERFAHREN“ mehr über Karlsruhes Geschichte lernen. Wer für den Herbst noch nach lauschigen Fleckchen abseits des Trubels in Karlsruhe sucht, der kann bei „Karlsruhes Schätze“ die schönsten Wohlfühlorte entdecken.Der rote Cabrio-Doppeldeckerbus tourt noch bis zum 30. Oktober durch die Stadt. Hier gibt es in den kommenden Wochen noch die letzte Chance, die Stadt bei einer Fahrt mit offenem Verdeck zu erleben.Donnerstag, 01. September 2022: Auf einen Plausch mit Friedrich WeinbrennerSamstag, 03. September 2022: Karlsruhes Schätze: Wohlfühlorte mit dem Rad entdecken!Freitag, 09. September 2022: Karlsruhe ERFAHREN – eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSonntag, 11. September 2022: SightjoggingSamstag, 17. September 2022:Karlsruhe ERFAHREN – eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradDonnerstag, 22. September 2022: Auf einen Plausch mit Friedrich WeinbrennerFreitag, 23. September 2022: Dammerstock - Das Bauhaus und die Idee des Neuen BauensFreitag, 23. September 2022: Karlsruhes Schätze: Wohlfühlorte mit dem Rad entdeckenSamstag, 24. September 2022: Karlsruhe ERFAHREN – eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 24. September 2022: Südstadt: Alter Charme und neue ChancenSamstag, 01. Oktober 2022: Südstadt: Alter Charme und neue ChancenMontag, 03. Oktober 2022: SightjoggingDonnerstag, 06. Oktober 2022: Auf einen Plausch mit Friedrich WeinbrennerFreitag,07. Oktober 2022: Dammerstock - Das Bauhaus und die Idee des Neuen BauensSamstag, 08. Oktober 2022: Karlsruhe ERFAHREN – eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradSamstag, 22. Oktober 2022: Karlsruhe ERFAHREN – eine Stadtrundfahrt mit dem FahrradDer Doppeldeckerbus fährt bis zum 30. Oktober 2022 immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags.Mehr Informationen zu den Stadtrundgängen und -fahrten unter: https://www.karlsruhe-erleben.de/stadtfuehrungen-und-rundfahrten oder in derTourist-Information im Schaufenster KarlsruheKaiserstraße 72-74 (am Marktplatz)Tel.: +49 (0) 721 602997-580E-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de