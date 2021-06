Brigande, Brahms und Bundesgerichtshof: Karlsruhe erleben mit den Stadtführungen von Karlsruhe Tourismus

"Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen" behauptete einst mäßig vergnügt der bekannte Kabarettist Wolfgang Hildebrandt. Wer wüsste das besser als die Karlsruherinnen und Karlsruher: Hier sitzen die zentralen Organe des deutschen Rechtsstaats, hier werden Grundsatzurteile getroffen, die das Leben in Deutschland prägen. Bei einem zweistündigen Rundgang durch Karlsruhe bieten die Gästeführer*innen einen umfassenden Einblick in die Karlsruher Rechtshistorie, die deutsche Rechtsordnung und Verfassung sowie in die Aufgaben der Karlsruher Gerichte.Es war ein epochaler Moment für die Musikgeschichte: Am 4. November 1876 wurde Johannes Brahms erste Sinfonie in Karlsruhe uraufgeführt. Und es ist nur eines von vielen Highlights, die Karlsruhe zum Musikzentrum von internationalem Rang machten. Wer mehr darüber wissen möchte, wie die hiesigen Hofkapellmeister Levi, Mottl oder Dessoff das musikalische Leben prägten und auf welche Weise Musikerinnen und Musiker wie Clara Schumann, Richard Wagner oder Richard Strauss Einfluss auf die Klangwelten der Stadt nahmen, der sollte Augen und Ohren weit aufmachen beim Stadtrundgang „Die Stadt im Takt. Ein musikalischer Rundgang nach Noten und Namen“.„Welledr wisse wie des isch mit dene zwoi woiche Oier und de Koiserstroß? Oder mit de gröschde Pyramid von de Welt?“ Oder auf Hochdeutsch: „Wollen Sie wissen, wie das ist mit diesen zwei weichen Eiern und der Kaiserstraße? Oder mit der größten Pyramide der Welt?“ Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Mundartführung „Gschweddsgebabbl“. Im Rahmen des zweistündigen Stadtspaziergangs zeigt der echte Brigand Rüdiger Homberg seine Stadt. Mit manch humorvollen Geschichten führt er zu Orten und Plätzen und erläutert die Historie von Karlsruhe und seinen Einwohner*innen.Auch die öffentlichen Stadtrundgänge „Heimatstadt Karlsruhe“ können an den Wochenenden wieder stattfinden. Unter Einhaltung aller Abstands- und Sicherheitsregelungen lädt die KTG zu spannenden Entdeckungstouren durch die Fächerstadt ein.Dank dem Stadtgründer Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach und seinen Nachfolgern erhielten die Bürger in Karlsruhe zahlreiche, in der damaligen Zeit überaus fortschrittliche Privilegien. Auch der Grundriss der Stadt sorgte damals wie heute für Aufsehen. So sind viele Menschen überrascht, wenn sie hören, dass die sogenannte Fächerstadt als städtebauliches Vorbild für Washington D.C. diente. Während der Führung erfährt man alles über die Entstehung Karlsruhes und den Werdegang der Stadt zu einem wichtigen Kultur- und Innovationsstandort.Freitag, 25. Juni 2021: Citytour mit dem HopOn/HopOff-BusSamstag, 26. Juni 2021: Stadtrundgang Heimatstadt KarlsruheSamstag, 26. Juni 2021: Citytour mit dem HopOn/HopOff-BusSonntag, 27. Juni 2021: Stadtrundgang Heimatstadt KarlsruheSonntag, 27. Juni 2021: Citytour mit dem HopOn/HopOff-BusFreitag, 02. Juli 2021: Citytour mit dem HopOn/HopOff-BusSamstag, 03. Juli 2021: Stadtrundgang Heimatstadt KarlsruheSamstag, 03. Juli 2021: Citytour mit dem HopOn/HopOff-BusSonntag, 04. Juli 2021: Stadtrundgang Heimatstadt KarlsruheSonntag, 04. Juli 2021: Citytour mit dem HopOn/HopOff-BusDonnerstag, 08. Juli 2021: Gschweddsgebabbl – MundartführungDonnerstag, 08. Juli 2021: Stadtrundgang „Die Stadt im Takt“Freitag, 16. Juli 2021: Stadtrundgang „Karlsruhe im Recht“Sonntag, 18. Juli 2021: Führung mit dem Rad: „Karlsruhe erFAHREN“