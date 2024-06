Begeisterung für die Vielfalt der Karlsruher Bierkultur geweckt: Erfolgreiche Premiere der „Langen Nacht der Brauereien“

Leidenschaft, Tradition und Geselligkeit: Diese einzigartige Kombination macht das Brauhandwerk in Karlsruhe aus. Wie vielfältig die Karlsruher Bierkultur dabei ist, hat die erfolgreiche Premiere der „Langen Nacht der Brauereien“ am 7. Juni 2024 gezeigt. Mehr als 1600 Gäste lockte das neue Veranstaltungsformat der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH zu einer genussvollen Brauerei-Tour durch die Fächerstadt.Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, freut sich über die positiven Rückmeldungen: „Alle Teilnehmenden waren völlig begeistert und von allen Seiten gab es Lob über das neue Konzept der „Langen Nacht der Brauereien“. Ähnlich der KAMUNA, der Karlsruher Museumsnacht, geht es darum, ein wichtiges Kulturgut der Stadt erlebbar zu machen und dafür zu werben. Und Bier ist in Karlsruhe, als ehemals drittgrößte Bierproduktionsstätte Deutschlands, ganz einfach ein wichtiger Aspekt der badischen Lebensart und Kultur.“Sechs Karlsruher Brauereien beteiligten sich an der „Langen Nacht“: Badisch Brauhaus, Fächerbräu, Hoepfner, Moninger sowie das Vogelbräu Karlsruhe und das Vogelbräu Durlach. Mit einem Ticket konnten die Gäste bei allen Brauereien probieren – von den traditionellen Sorten bis zu kreativen Neukreationen. Um alle Teilnehmenden sicher durch die Nacht zu bringen, war im Ticket auch die kostenlose Fahrt mit Bussen und Bahnen der Karlsruher Verkehrsbetriebe inkludiert.Das Programm der Brauereien konnte sich sehen lassen: Bei Führungen tauchten die Teilnehmenden in die Kunst des Bierbrauens ein, spannendes Wissen inklusive: Was muss man beim Brauen beachten? Wie ist trotz Deutschem Reinheitsgebot die große Biervielfalt möglich? Gerne beantworteten die Brauer die zahlreichen Fragen und ließen sich auch über die Schulter bzw. in die Kessel schauen.Für Stimmung sorgten neben dem Rahmenprogramm Musik oder Bierolympiade. Das leckere Essen bot eine große Auswahl von klassischem Grillgut wie Würste und Steak, über Burger bis zu Grillgemüse. Die tolle Atmosphäre lud drinnen wie draußen zum Verweilen ein. So blieb man bei bestem Wetter und netten Gesprächen auch gerne länger als geplant.Die Resonanz bei Gästen und Brauereien stimmt KTG-Chef Pascal Rastetter positiv: „Als Impulsgeber und Veranstalter der „Langen Nacht der Brauereien“ sind wir stolz, dass die Premiere so erfolgreich war. Die Eindrücke und gesammelten Erfahrungen sind die beste Grundlage mit allen Karlsruher Brauereien in die Planung für das Jahr 2025 einzusteigen. Unser besonderer Dank gilt den teilnehmenden Brauereien, die mit individuellem Programm für ein authentisches Erlebnis beigetragen haben.“