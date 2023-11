Badische Geschenkideen für Weihnachten in der Tourist-Information Karlsruhe

Noch keine Idee, was zu Weihnachten unterm Baum liegen soll? In der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe und im Online-Shop gibt es eine Vielzahl an Geschenkideen mit Bezug zu Karlsruhe und Baden. Auch in der Kulturhütte auf dem Christkindlesmarkt ist eine Auswahl an Produkten verfügbar.Von Kopf bis Fuß auf Karlsruhe eingestellt. Die Tourist-Information Karlsruhe sieht sich als Schaufenster für die Region und bietet lokalen und regionalen Anbietern eine Plattform für ihre Produkte. Beispielsweise für den Kopf gibt es die Karlsruhe Cap mit der Skyline der badischen Metropole. Die Karlsruhe Shirts von grundikat sind von einem Gullydeckel inspiriert, den es in Karlsruhe auch tatsächlich gibt. Außerdem handelt es sich um handgefertigte Unikate. Abgerundet wird der Karlsruhe-Look mit den neuen Socken. Sie zeigen in den badischen Farben Gelb und Rot die Karlsruher Wahrzeichen Schloss, Pyramide und Rad. Und sie sind nachhaltig und fair produziert, worauf die Karlsruhe Tourismus GmbH als zertifiziertes Nachhaltiges Reiseziel großen Wert legt.2023 wurde von der Karlsruhe Tourismus GmbH zum Genussjahr ausgerufen. Vom Frühstück bis zum Abendessen können sich Karlsruhe-Fans in der Tourist-Information eindecken. Die Frühstücksbrettle mit verschiedenen Karlsruher Motiven wie dem Schloss machen die erste Mahlzeit des Tages zu etwas ganz Besonderem. Passend dazu gibt es Tassen mit unterschiedlichen Aufdrucken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem der Karlsruher Stadtteilwappen oder badischen Begriffen? Abgerundet wird das Genusserlebnis mit badischen Leckereien zum Essen und Trinken. Von regionalem Fruchtaufstrich, über Biersenf und Gewürzmischung bis zu den Gelbfüßler-Pralinen kommen Genussfreunde voll auf ihre Kosten. Zu einem guten Essen gehört auch ein Gläschen gekühlter Wein, wie der vom Staatsweingut Karlsruhe-Durlach. Und wer etwas für den Erhalt der Streuobstwiesen tun will, kann das mit dem Rhein g’schmeckt Streuobst Cider in vier Geschmacksrichtungen.Schwarzwald-Feeling mit modernem Touch. Das bietet die Kuckulino-Pendeluhr. Ein absolutes Must-have für alle, die den Schwarzwald lieben! Es gibt sie in den Varianten bunt, schwarz und rot. Ausgestattet mit Quarzwerk und Holzziffernblatt, kann man den Kuckucksruf oder aus 12 Melodien wählen. Passend dazu ist das traditionelle Wetterhaus im Schwarzwald-Look. Ein Blick und man weiß, ob die Jacke im Schrank bleiben kann. Sowohl Kuckucksuhr als auch Wetterhaus werden vom Schwarzwälder Traditionsunternehmen Trenkle Uhren hergestellt und sind damit ein Stück badische Kultur.Die Kultur in Karlsruhe bringt auch in diesem Jahr die stimmungsvoll geschmückte Kulturhütte auf dem Friedrichsplatz auf den Christkindlesmarkt. Besucherinnen und Besucher finden dort nicht nur Informationen zu den vielfältigen Programmen der Kultureinrichtungen an den Feiertagen, zwischen den Jahren oder im neuen Jahr. Auch kreative Weihnachtsgeschenke für Kulturinteressierte können dort erworben werden, vom Gutschein über Bücher und DVDs bis hin zu ansprechend gestalteten Accessoires und Kleinigkeiten. Mit der druckfrischen neuesten Ausgabe der Highlightbroschüre kann bequem in einem Veranstaltungskalender institutionsübergreifend geschmökert und das Kulturjahr 2024 geplant werden, um keine spannende Ausstellung, kein Theaterstück oder anderes Event mehr zu verpassen.Weitere Informationen und Geschenkideen unter: https://www.karlsruhe-erleben.de/shop oder direkt vor Ort in derTourist-Information im Schaufenster KarlsruheKaiserstraße 72-7476133 KarlsruheE-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de Telefon: 0721-602997-580