Auf Entdeckertour in den Sommerferien: Kinderstadtrundgänge mit der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Bei dem Kinderstadtrundgang „Große Stadt für kleine Leute“ ist der Name Programm.Hier wird den kleinen Besuchern die Fächerstadt spielerisch nähergebracht. Lustige Kurzgeschichten, Einblicke in die „geheimen Winkel“ der Stadt und spannende Quizfragen lassen den Rundgang durch Karlsruhe zur abwechslungsreichen Entdeckertour werden.Warum heißt Karlsruhe die Fächerstadt? Wer gründete Karlsruhe? Mit solchen und anderen Fragen werden die Kinder bei dem Kinderstadtrundgang direkt miteinbezogen.Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Fragen den verschiedenen Altersstufen anpassen. So kommen alle Teilnehmenden zu Wort und jeder kann mit Spaß die Stadt erkunden. Besonders geeignet ist der Rundgang für Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren.Die Tour beginnt um 10 Uhr an den Treppen des Rathauses auf dem Marktplatz. Zum Start gibt es ein kleines Geschenk für die Kinder.Im Rathaus können die Teilnehmenden unter anderem das Laufrad von Freiherr Karl von Drais sowie ein kleines Modell des ersten Autos der Welt von Carl Benz bewundern.Dabei erfahren sie interessante Fakten zu den beiden Persönlichkeiten, die aus Karlsruhe stammen. Bei der anschließenden Besichtigung des Rathausbalkons schlüpfen die Kleinen in die Rolle der Großen und können sich als Bürgermeister fühlen mit dem Überblick über den ganzen Platz.Danach geht es raus in die Stadt. Über den Platz der Grundrechte, bis zu dem Botanischen Garten und Schlossgarten.In den Gärten gibt es so manches zu entdecken und spannendes zu erfahren. Im ehemaligen Chinesischen Garten des Schlosses vergisst man fast, dass man sich noch mitten in der Stadt befindet.Zum Abschluss gibt es ein Quiz, bei dem die kleinen Entdecker zeigen können, was sie alles gelernt haben.Dabei stellen sicherlich auch die begleitenden Eltern und Großeltern fest, dass sie so manches dazugelernt haben.Auch die Fahrt mit dem roten Doppeldeckerbus macht Karlsruhe und ihre Geschichte spannend erfahrbar.Besonders mit dem neuen Audioguide „Comedy mit Zeus & Wirby“ werden die Informationen mit pointierten Dialogen und lustigen Kommentaren aufbereitet.Für Kinder von vier bis 14 Jahren kostet die Mitfahrt nur 5€.Mittwoch, 03. August 2022: Große Stadt für kleine Leute - der KinderstadtrundgangMittwoch, 31. August 2022: Große Stadt für kleine Leute - der KinderstadtrundgangMittwoch, 07. September 2022: Große Stadt für kleine Leute - der KinderstadtrundgangWeitere Informationen zu den Karlsruher Stadtrundgängen und -fahrten finden Sie unter: https://www.karlsruhe-erleben.de/karlsruhe/offer/detail/FIT00020070213240320 oder in derKaiserstraße 72-74 (am Marktplatz)Tel.: +49 (0) 721 602997-580E-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de