200 Jahre KIT und wissenschaftliche Exzellenz als idealer Standortvorteil: Das Convention Bureau Karlsruhe & Region präsentiert sich auf IMEX 2025

Pia Kumpmann, Leiterin des Convention Bureaus, erläutert: „Die Vorreiterrolle bei Wissenschaft, Forschung, Technologie und Kultur bedeutet für Karlsruhe „Wissen schafft mehr Wert“ – auch für die MICE-Region Karlsruhe. Denn unsere Tagungs-Region profitiert nicht nur von einem starken Partner-Netzwerk mit spannenden Locations und erfahrenen Dienstleistern. Karlsruhe zeichnet sich aus durch eine einmalige Mischung aus Innovation und Kreativität, die das Tagen in unserer Region zu einem echten Erlebnis werden lässt. Und durch die Kooperation mit dem KIT oder den weiteren international agierenden Instituten und Unternehmen ergibt sich ein großes Potential für moderne und zukunftsorientierte Konferenzen und Events in Karlsruhe.“Auf der IMEX präsentiert das Convention Bureau Karlsruhe & Region die neue Partnerbroschüre in Print und in digitaler Form mit einem ausführlichen Überblick über die Tagungsregion rund um Karlsruhe. „Es ist die umfangreichste Broschüre, die wir jemals aufgelegt haben,“ freut sich Pia Kumpmann. „Wir konnten wieder zahlreiche neue Mitglieder gewinnen, so dass uns nun 120 Partner bei der Vermarktung der Destination unterstützen.“Ob Kongresse, Tagungen, Seminare oder Firmenveranstaltungen – die neuen Partner ergänzen das Angebot des Convention Bureaus mit maßgeschneiderten Konzepten. So setzt die Eventtechnik Gleich GmbH aus Rheinstetten bei allen Phasen der Veranstaltungstechnik auf einen 360°-Grad Blickwinkel, um jederzeit Transparenz, Budgetkontrolle, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Flexibilität gewährleisten zu können. Die der Full-Service-Agentur ATM Corporate Events GmbH kommt Idee, Planung und Durchführung alles aus einer Hand, mit einem festem Ansprechpartner für alle Belange.Gleich drei neue Hotelpartner konnte das Convention Bureau gewinnen: das Vier-Sterne-Hotel Kaiserhof im Herzen von Karlsruhe mit den exklusiven Kaiser’s Suiten und dem Kaiser’s Spa-Bereich; eingebettet in die malerische Landschaft des Schwarzwaldes sind die stilvolle Event-Location Hotel & Restaurant Auerhahn in Bad Wildbad sowie Mönchs Waldhotel im Kapfenhardter Tal, das Raum für Veranstaltungen mit bis zu 120 Teilnehmern bietet.Ebenfalls drei neue Partner zählt das Convention Bureau bei den Veranstaltungslocations: Der aus dem 18. Jahrhundert stammende Gutshof Murjahn in Forst an der Weinstraße Gutshofes präsentiert sich nach der Modernisierung 2016 als stilvolles Tagungszentrum. Als urbaner Coworking Space für kreative Köpfe bietet dagegen GoodSpaces Parkside in der Karlsruher Südstadt mehr als 1500 m² flexible Arbeits- und Veranstaltungsflächen. In Karlsruhe-Neureut steht mit dem Konferenzzentrum MEET | EAT | SLEEP eine 700 m² große All-In-One-Lösung für eine erfolgreiche Firmenveranstaltung.Am 7. Oktober 1825 wurde das Karlsruher Institut für Technologie als Polytechnische Schule ins Leben gerufen und war damit eine der ersten technischen Hochschulen Deutschlands. Bedeutende Namen von Forschern und Entdeckern sind mit der Karlsruher Lehranstalt verbunden: Hier studierten August Thyssen, Emil Skoda, Ferdinand Redtenbacher bis hin zu Astronaut Alexander Gerst. 1886 konnte hier der Physiker Heinrich Hertz erstmals elektromagnetische Wellen nachweisen. Und am 3. August 1984 ging am KIT die erste Internet-E-Mail in Deutschland ein.Neben zahlreichen Veranstaltungen und Events am KIT wird es auch Veranstaltungshighlights in der ganzen Stadt geben. Im ZKM zu sehen ist vom 12. April bis 19. Oktober 2025 die Ausstellung „200 Jahre KIT – 100 Objekte. Teile des Ganzen. Ausgewählte Objekte zur Geschichte des KIT.“ Sie erzählt die bewegte Geschichte des Karlsruher Instituts für Technologie. Auch die SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe stehen 2025 im Zeichen der Wissenschaftsstadt. Vom 14. August bis 14. September verwandelt sich die Fassade des Barockschlosses mit Einbruch der Dunkelheit wieder in ein digitales Medienkunstwerk, das historisches Gebäude und moderne Projektionen miteinander verschmelzen lässt. Renommierte internationale Künstlerinnen und Künstler zaubern dann auf die 170 Meter breite Fassade des Schlosses beeindruckende Lichtshows, die letztes Jahr rund 290.000 Menschen begeisterten.Weitere Informationen zum Convention Bureaus Karlsruhe & Region finden Sie unter: www.100pro-MICE.de