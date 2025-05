10 Jahre Kultur in Karlsruhe: Ein Erfolgsmodell mit Zukunft

„Was als deutschlandweit einmalige Kampagne begann, hat sich in den letzten 10 Jahren zu einer Dachmarke und festen Größe mit nunmehr über 50 teilnehmenden Kulturinstitutionen entwickelt“, freut sich Stephan Theysohn. Der Themenmanager Kultur bei der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH ist mit seinem Team seit dem 1. Januar 2018 für das Management der „Kultur in Karlsruhe“ zuständig. Er und seine beiden Mitarbeiterinnen behalten den Überblick über alle Maßnahmen und sind täglich im Einsatz für die Karlsruher Kultur.Neben klassischen Marketingmaßnahmen wie Printprodukten, Onlinemarketing, Messeauftritten, Promo-Aktionen in der Stadt und mehr wurden innovative Konzepte entwickelt: Beim Podcast „Kultur-Kaffeekranz“ gibt es monatlich spannende Talks mit Gästen aus dem kulturellen Bereich, aber auch aktuelle Veranstaltungstipps. Zu jeder Podcast-Folge wird zusätzlich ein Blogbeitrag im Kulturblog veröffentlicht. Das Format „Partner des Monats“ nimmt jeden Monat kanalübergreifend sechs Partner und ihre Highlight-Veranstaltungen in den Fokus. Und die moderne und digitale Kulturschnitzeljagd „Scavenger Hunt“ erzielte im vergangenen Jahr mit 270 registrierten Teams und 4.753 eingereichten Aufgaben neue Rekorde.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Präsenz: Mit dem Instagram- und Facebook-Kanal „@kulturinkarlsruhe“ und der informativen und neu aufgelegten Website www.kulturinkarlsruhe.de bleibt die Community immer auf dem neuesten Stand. „Wer nach Inspiration für die Wochenendplanung sucht oder sich ärgert, dass er immer wieder spannende Veranstaltungen verpasst, sollte unbedingt unsere Kanäle und den monatlichen Newsletter abonnieren“, so Theysohn. „Hier ist man immer aktuell informiert, was in der Kulturszene gerade los ist, und erhält exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Partner.“Die gibt es auch in den beiden Videos, die „Kultur in Karlsruhe“ zum Jubiläum produziert hat. Der Karlsruher Künstler Georg „Schorsch“ Schweitzer und der Pantomime Pablo Zibes zeigen darin mit einem Augenzwinkern, was Karlsruhe als Kulturstadt besonders macht: Offenheit, Kreativität und kurze Wege zwischen den Einrichtungen. Das Video zum Hallenbau gibt es bereits auf den Social Media Kanälen von „Kultur in Karlsruhe“ zu sehen. Ein zweites folgt in Kürze.Beide Künstler schätzen die Karlsruher Kultur sehr. „Sowohl als bildender sowie darstellender Künstler fühle ich mich auch außerhalb Karlsruhes stets als ihr Kulturbotschafter“, so Georg Schweitzer, der hier an der Kunstakademie studierte. „Karlsruhe bietet mir und meiner Familie auch als reine Konsumenten all ihrer vielen satten Facetten stets eine unglaublich breit gefächerte kulturelle Vielfalt. Als die Idee der Videos an Pablo und mich herangetragen wurde, war ich sofort Feuer und Flamme, denn ich brenne für die Kultur in Karlsruhe und freue mich über die Ehre, hier meinen abgefahrenen Beitrag spielen zu dürfen.“Die Erfolgsgeschichte von „Kultur in Karlsruhe“ begann vor zehn Jahren mit einer Idee der Karlsruher Kultureinrichtungen, um die Vielfalt und Qualität der Karlsruher Kultur lokal und überregional bekannter zu machen und den Kulturstandort nach innen zu stärken. Aus anfänglich 24 Partnern sind inzwischen über 50 geworden, Tendenz steigend! „Für das Jubiläumsjahr 2025 konnten wir gleich fünf neue Partner gewinnen, ein toller Erfolg der Dachmarke“, erläutert Stephan Theysohn.Seit der offiziellen Markeneinführung im Jahr 2015 steht „Kultur in Karlsruhe“ nicht nur für eine starke Marke, sondern gilt auch deutschlandweit als Best Practice. Andere Städte wie Ulm folgten dem Karlsruher Vorbild mit ähnlichen Initiativen. Inzwischen gibt es vergleichbare Kulturmarken, alle mit dem Ziel, Synergien zu schaffen, die weit über individuelle Initiativen hinausgehen.Das Erfolgsrezept von „Kultur in Karlsruhe“ ist die Zusammenarbeit. „Zusammen sind wir stärker, als wir es alleine je sein könnten“, beschreibt die Grundidee der Dachmarke. Und so wollen die Partner auch in Zukunft Karlsruhe als Kulturstadt stark machen und immer wieder neue Impulse setzen. Denn, so Georg Schweitzer, „nichts ist schöner als andere anzustecken, aus dem prallen Kulturbeutel dieser Stadt mit all ihren unterschiedlichen Kulturpartnern zu kosten.“