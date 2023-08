Der COMPANYON Hausnotruf trägt das Siegel „Deutscher Seniorenlotse“

Das Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen zeichnet den COMPANYON Hausnotruf für seine besondere Seniorenfreundlichkeit aus. Damit hat die KSM GmbH aus Koblenz nun Brief und Siegel: Der COMPANYON Hausnotruf erfüllt die Qualitätsanforderungen für ein sicheres Leben im Alter. Wer sich also mit altersgerechtem Wohnen befasst, kommt an dem Koblenzer Traditionsunternehmen mit der rund um die Uhr besetzten Notruf- und Serviceleitstelle nicht vorbei.Stefanie Jung, Marketing Managerin bei COMPANYON: „Da gibt es vieles, was uns von der Konkurrenz, wie zum Beispiel den Johannitern oder dem Deutschen Roten Kreuz, abhebt:Das bedeutet: Wir liefern ihn direkt nach Hause - vorkonfiguriert. Ein separater Telefonanschluss ist nicht notwendig. Auch kein separater Techniker-Termin. Über die SIM-Karte loggt sich das Gerät direkt ins beste verfügbare Netz ein. Einfacher geht es nicht – Akku einlegen, in die Steckdose stecken, einschalten und gut. Nach dem Einschalten kann man direkt einen Testalarm mit unserer Notruf- und Serviceleitstelle durchführen. Das spart den Angehörigen Zeit, denn man muss nicht erst warten, bis ein Techniker vorbeikommt. Bestellt werden kann das Gerät einfach über den Online-Shop unter www.companyon.life Je nach Fitness-Grad der Nutzer können verschiedene Eingabegeräte gewählt werden. Das fängt bei unserem Basispaket an, bei dem standardmäßig ein Notrufknopf mit an Bord ist. Und das endet bei unseren Gold-Paketen, die schicke Sturzsensoren beinhalten. Die sind richtig edel designt. Außerdem bietet das COMPANYON-System zum Beispiel eine Erweiterung der Basisstation an – als Tisch- oder Wandaufhänger mit einer Spracherkennung. „Helft mir“ – „Helft mir“ aktiviert hier den Kontakt zur Notruf- und Serviceleitstelle. Unterwegs stellt eine App den direkten Kontakt zum COMPANYON-Team her.Die Angehörigen müssen sich keine Sorgen machen, dass die Geräte nicht funktionieren. Automatisch und dezent im Hintergrund erfolgt ein Funktionscheck der Geräte. Im Normalfall ist alles in Ordnung. Sollte ein Gerät nicht erreichbar sein, nimmt die Leitstelle sofort telefonischen Kontakt mit den hinterlegten Ansprechpartern auf.Im Akutplan legt der Kunde fest, was im Notfall passieren soll. Welche Kontakte sollen hinterlegt werden? Alles das kann erfasst werden. Und jederzeit wieder abgeändert. Der Sohn ist gerade im Urlaub und nicht direkt greifbar? Dann kann gerne für kurze Zeit die Nachbarin eingetragen werden.Das COMPANYON-Team betreibt aktives Notall-Management und sorgt dafür, dass alle notwendigen Maßnahmen direkt verfügbar sind. So kann im Maßnahmenplan hinterlegt werden, wo sich die Box mit dem Ersatzschlüssel befindet und wie der Rettungsdienst im Notfall Zugang erhält. Der Nutzer hat Allergien oder nimmt Medikamente ein? Entsprechende, lebensrettende Informationen können direkt hinterlegt werden.\"Stefanie Jung weiter:„Vor mehr als 30 Jahren ist meine allein lebende Großtante gestürzt und mehr als 24 Stunden mit einem Oberschenkelhalsbruch ganz alleine, hilflos und verzweifelt in ihrem Haus gelegen – bis es dem Nachbarn aufgefallen ist, dass der Rolladen nicht geöffnet wurde. Das wäre mit unserem System und moderner Technik nicht passiert. Der Sturzsensor hätte sofort angeschlagen und einen telefonischen Kontakt zur Leitstelle hergestellt. Diese managt dann den Notruf aktiv. Erreicht sie niemanden, weil die Person zum Beispiel nicht ansprechbar ist, schickt sie sofort den Rettungsdienst\".Die Vorteile liegen für die Kunden auf der Hand – zum Beispiel für die Eheleute Jung aus Mittelfranken: „Unser Pflegeberater hat uns die Nutzung eines Hausnotrufgerätes empfohlen, da wir immer wieder mal wegen Ausfällen der Telefonleitung nicht erreichbar waren und auch das Telefon dann manchmal leer war, wenn einer von uns gestürzt war und wir keine Hilfe holen konnten. Mit dem Hausnotruf von COMPANYON fühlen wir uns jetzt sicher. Hier haben wir immer sofort und rund um die Uhr einen Ansprechpartner. Und unser Pflegeberater ist glücklich, dass wir nicht mehr ständig ihn anrufen, wenn etwas ist. Besonders interessant ist die Möglichkeit gewesen, dass unser Pflegeberater mit uns alles an seinem tragbaren Computer eintragen konnte und wir nicht erst noch Formulare mit der Post versenden mussten.Auch das die Pflegekasse wegen des vorliegenden Pflegegrades einen Großteil der Kosten übernimmt ist eine wichtige Information gewesen. Wir freuen uns, dass wir auch ohne direkt helfende pflegende und sorgende Angehörige sicher und selbstständig weiter zu Hause wohnen bleiben können.\"Ihr zuständiger Pflegeberater Markus Oppel ergänzt:„Als selbstständiger und unabhängiger Pflegeberater und Sachverständiger arbeite ich als Kooperationspartner für das Hausnotrufsystem COMPANYON sehr gerne mit der KSM GmbH zusammen. Die größten Vorteile sind außer der Zusammenarbeit auf Augenhöhe vor allem die Möglichkeit, die Versicherten selbst vollständig digital anzulegen, Maßnahmenpläne (Akutnotfallplan und der langfristig angelegte Sorgenfrei Plan) zu erstellen und allgemein alles digital zu unterschreiben/signieren und bearbeiten zu können.Aber auch die Möglichkeit einer Sturzerkennung sowie die Spracherkennung sind wichtige Neuerungen, die COMPANYON von vielen anderen Anbietern im Bereich „Hausnotruf“ abheben.“Und mit ein wichtiger Grund, warum dem System das Siegel „Deutscher Seniorenlotse“ verliehen wurde. Mit dem Siegel kann das COMPANYON-Team das, was es schon lange lebt, nun auch nach außen zeigen.