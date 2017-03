Endemol Shine Beyond und Partner starten Social Media Award für NGOs

- NGOs, die sich gegen globale Armut und Ungleichheit einsetzen, können sich ab sofort für „Engage The Future“ Wettbewerb auf www.engage-the-future.de bewerben Endemol Shine Beyond , prominente Jury mit, Partner wie Bill & Melinda Gates Foundation unterstützen „Engage The Future“.- Der Sieger des Wettbewerbs wird beim Webvideopreis Deutschland am 01. Juni 2017 in Düsseldorf Live on Stage präsentiertGute Ideen verdienen ein großes Publikum, vor allem, wenn es sich um bedeutende Themen wie globale Armut und soziale Ungleichheit handelt. Es gibt viele NGOs*, die mit innovativen Ideen und Konzepten, viel Herzblut und Engagement im Einsatz sind, mit ihren Mitteln jedoch nur wenige Menschen erreichen und bewegen können. Endemol Shine Beyond will dies mit der Initiative „Engage The Future“ ändern. Gemeinsam mit der Bill & Melinda Gates Foundation , der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. und dem Webvideopreis Deutschland möchte Endemol NGOs dabei unterstützen, ihre Ideen für die Bekämpfung globaler Armut und sozialer Ungleichheit zu vermitteln, Aufmerksamkeit zu schaffen und junge Zielgruppen zu erreichen. Im Fokus stehen dabei Social Media Plattformen, die Orte und Formate, in denen Jugendliche miteinander kommunizieren, Informationen und Unterhaltung suchen. NGOs können sich für den Wettbewerb „Engage The Future“ ab sofort online bewerben. Anmeldeschluss ist der 31. März. Der Gewinner - die beste NGO Kampagnenidee gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit - wird am 01. Juni im Rahmen des Webvideopreis, Europas größtem Social Media Award, im ISS DOME in Düsseldorf live auf der Bühne – und live im Netz – präsentiert.Die Sieger-NGO erhält von Endemol Shine Beyond die Realisation, komplette Produktion und Distribution ihrer Kampagne für alle relevanten Social Media Plattformen. Michael Kollatschny, CEO von Endemol Shine Beyond, erklärt: „Wir möchten unsere Kompetenz und Know-how für den guten Zweck einsetzen und Projekte unterstützen, die etwas bewegen. Das Ziel von Endemol Shine Beyond ist es, dass sich so viele junge Leute wie möglich mit globalen Themen wie Armut und Ungleichheit auseinandersetzen und selbst aktiv werden.“Auftakt des „Engage The Future“ Wettbewerbs ist ein kostenloser, eintägiger Workshop am 27. April 2017 im YouTube Space Berlin. Hier geben Social Media und Online Marketing Experten von YouTube und Endemol Shine Beyond Hilfestellung und wertvolle Tipps zu Themen wie Zielgruppenansprache, Kampagnenstrategien und -Konzeption für die verschiedenen Social Media Plattformen. Anschließend können die NGOs in einer vierwöchigen Mentoring-Phase ihre eigene Kampagnenidee und Social Media Strategie in enger Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Mentor von Endemol Shine Beyond entwickeln.Danach kommt die Kür: in einem Pitch präsentieren die NGOs ihre Kampagnenidee am 01. Juni der prominenten Jury aus Medienvertretern und YouTube Persönlichkeiten. In der Jury befinden sich TV-ModeratorTV-Moderator und Vorstand der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V., YouTube Creator, die CEOS der European Webvideo Academy, CEO von Endemol Shine Beyond und, Präsident der Academy des Webvideopreis Deutschland. Live on Stage geben die Jurorenundden Sieger des „Engage The Future“ Wettbewerbs während der Verleihung des Webvideopreis am 01. Juni in Düsseldorf bekannt. Nähere Informationen finden Sie online unter: www.engage-the-future.de Website: www.engage-the-future.de Bewerbungsschluss ist der 31. März 2017.Press Kit mit Informationen zur Jury, Bildmaterial und Infos unter:Wolfram Kons: „Ich bin gespannt, welche NGOs und Themen auf uns zukommen werden. Als Stiftungsvorstand der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. ist es unser Ziel, Projekte zu fördern, die die Lebensperspektiven von Kindern nachhaltig verbessern. Wichtig ist uns dabei vor allem der Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland. Mit Engage The Future wollen wir einen weiteren Beitrag leisten, diesem Ziel näher zu kommen.“Jan Köppen: „Mir persönlich ist es wichtig, etwas zurückzugeben. Vor allem wollen wir den jungen Zuschauern Botschaften und Beispiele mitgeben, wie sie selbst einen Beitrag leisten können.“Diana zur Löwen: „Ich war sofort begeistert, als ich von der Idee gehört habe. Hier kommen Menschen mit ihren Ideen auf uns zu, die etwas bewegen möchten und sich den großen und wichtigen Herausforderungen wie Kinderarmut, Hunger und Ungleichheit stellen möchten.“Dr. Dimitrios Argirakos & Markus Hündgen: „Wir als European Web Video Academy fördern und fordern den Dialog in den sozialen Medien. Der Schlüssel dazu ist Bewegtbild. Diese Initiative bringt beide Aspekte für die Jugend zusammen.“ModeratorAls Gesicht der „Viva Top 100“ erlangte Jan Köppen erste Bekanntheit. Mittlerweile ist seine Bühne etwas größer geworden. Für RTL stand er zum Beispiel für die Sportshow „Ninja Warrior“ vor der Kamera. Er sieht grundsätzlich das Gute in der Welt, nahm an dem sozialen Experiment „Mission Freundlichkeit“ von Disney teil und unterstützt privat den Verein „Junge Helden e.V.“. Fotocredit © Erik Weiss.YouTube Creator & EntrepreneurMit fast 600.000 Followern auf YouTube und Instagram ist Diana Zur Löwen selbst eine erfolgreiche Influencerin. Mit ihren 21 Jahren hat sie sich nicht nur selbst zur Marke im Internet gemacht, sondern meistert nebenbei auch noch ein BWL-Studium, ist im Beirat der Organisation „Start Up Teens“ und berät diverse Konzerne und Unternehmen bei ihrer Social Media Strategie.ModeratorJeden morgen heißt es für Wolfram Kons und ganz Deutschland: „Guten Morgen Deutschland“. Kons ist das langjährige Gesicht des gleichnamigen Morgenmagazins auf RTL. Der Journalist und Jurist setzt sich außerdem seit Jahren als Stiftungsvorstand für den Verein „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." ein.Managing Director Endemol Shine Beyond GermanyNach langer Erfahrung im TV-Geschäft verschlug es Michael Kollatschny zwischenzeitlich als Head of TV & Talent zu Twitter, bevor seine Bewegtbild-Wurzeln ihn zum digitalen Powerhouse Endemol Shine Beyond führten. Seit 2016 bereichert er das Unternehmen mit seiner Expertise für kreatives Storytelling, cleveren Social Media Strategien und einem tiefen Verständnis für Markenbedürfnisse.CEOs European Web Video AcademyAls Gründer und Geschäftsführer der European Web Video Academy, die seit 2011 den Webvideopreis Deutschland veranstaltet, kennen sich Dr. Dimitrios Argirakos und Markus Hündgen bestens mit der Social Media Welt aus. Der Rechtsanwalt und politische Berater Argirakos und der Journalist und Experte für Bewegtbild und Netzkultur Hündgen sind ein perfekt eingespieltes Team. Sie wissen, mit innovativen Strategien auch anspruchsvolle Themen zu vermitteln.Präsident Academy des Webvideopreis DeutschlandJan Winter ist ein echtes YouTube-Urgestein. Seit sechs Jahren betreibt er mit seinem Kanal „61 Minuten Sex“ sexuelle Aufklärung in Deutschland und erreicht mittlerweile knapp 400.000 interessierte Zuschauer. Seine Videos werden regelmäßig mehr als 1 Mio. Mal geschaut. Seine offene Art und das richtige Maß an Ernsthaftigkeit helfen ihm, auch schwierige (Tabu-) Themen anzusprechen. In den letzten beiden Jahren war er Mitglied des Präsidiums der Academy des Webvideopreis Deutschland und wurde jüngst zu deren Präsidenten gewählt. Fotocredit © Felix Mayr

*NGO - Nichtregierungsorganisationen