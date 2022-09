Winter-Wellness im Nationalpark Hohe Tauern MY ALPENWELT Resort: Ein Leading Spa Hotel

Exklusive Me-Time erleben, ein paar Tage dem eigenen Ich, dem Wohlbefinden und der Lebensfreude widmen: In Königsleiten mitten im Nationalpark Hohe Tauern schmiegt sich das FelsenBAD&SPA des MY ALPENWELT Resort an die Berge. Das Leading Spa Resort zählt zu einer erlesenen Auswahl traumhafter und luxuriöser Hotels, die sich einem exklusiv-entspannten Lifestyle widmen.



1.600 m2 Bade- und SPA-Fläche bieten jedem Gast persönlichen Freiraum zum Loslassen. Sowohl die Architektur als auch die Philosophie des FelsenBAD&SPA sind inspiriert von der Natur und den Bergen der Wintersportregion. Schwimmen im längsten Hotelschwimmbecken der Zillertal Arena mit beheiztem SKY Außenpool – an der frischen Bergluft erwachen die Lebensgeister. Hier findet sich ein Ort, der Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt: Erlebnis-Saunen und Dampfbäder zum „Gesund-Schwitzen“, die Salzstein HEALTH Lounge zum Durchatmen, Ruheoasen mit Schwebeliegen und Wasserbetten, das Zirben Bauernzimmer mit echten Heubetten. Das Angebot ist luxuriös: Von exklusiven Massagen bis hin zu Beauty-Treatments lassen sich Gäste des MY ALPENWELT Resort erstklassig verwöhnen.



Natur-Kraft im gesamten SPA



Die Natur ist im FelsenBAD&SPA allgegenwärtig – in der Umgebung, im Interieur und in den Materialien. Und vor allem auch in den Produkten, die in den Verwöhnstunden zur Anwendung kommen. Diese sind alle „made in Austria“ und unisex für Sie und Ihn. Die einzigartige Zirben Vitalmassage ist eine entspannende Ganzkörperbehandlung, bei der Verspannungen und Blockaden mit erwärmten Zirbenhölzern gelöst werden. Edle aromatische Öle aus Blättern, Blüten und Früchten entfalten ihre ganz speziellen Wirkungsweisen. Die Spa-Experten arbeiten mit hochwertiger Johanniskraut Massagemilch, mit Arnika Massagemilch und Murmeltieröl, mit Natursalzpeelings, dampferhitzten Kräuterstempeln u. v. m. Mit Alpienne und Vinoble Cosmetics hat das Beauty-Team naturreine Wirkstoffkosmetik zur Hand. Natur ist im

MY ALPENWELT Resort sichtbar und spürbar.



Nahezu einzigartiges SPA-Erlebnis in Österreich



Mit der Aemotio SPA Liege bietet MY ALPENWELT Resort ein nahezu einzigartiges Wohlfühl- und SPA Erlebnis in Österreich. Jeder Gast kommt nach einer individuellen Beratung in den Genuss hochwertiger Treatments. Massagen, Peelings und Packungen, Körper- und Gesichtsbehandlungen und vieles mehr gehen mit einer Licht- und Aromatherapie Hand in Hand. Vollkommene Entspannung entfaltet sich. Ein warmer Regen aus der Vichy Dusche unterstützt die Wirksamkeit der exklusiven Essenzen, während Infrarotlampen wärmen und entspannen. Ein ganzheitliches Erlebnis, das alle Sinne berührt.



In modernen, komfortablen Zimmern und Suiten mit einem Interieur aus Naturholz, Leder oder Leinen – alle mit Balkon – wird das Privatleben im

MY ALPENWELT Resort zur Genusssache. Eat, drink, enjoy ist das kulinarische Motto, das den Bogen von traditioneller österreichischer Küche über eine moderne Crossover-Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten spannt. Von der Tür geht es hinaus auf die Pisten der Zillertal Arena und in eine Winterwelt zum Winter- und Schneeschuhwandern, zum Rodeln und vielem mehr. An den Abenden lässt der Gastgeber, DJ und Produzent Hannes Kröll-Schnell mit chilligen Sounds die Urlaubstage im wahrsten Sinne des Wortes „ausklingen“. Perfekt für Eltern, die Entspannung suchen: Kinder ab 6 Monate werden im Bären Camp des Hotels ganztags liebevoll betreut.



Wellnessliebe (bis 03.12.22)

Leistungen: ab 2 Nächten buchbar mit genussvoller Halbpension plus, 1 x „Alpienne Relax“ pro Buchung (Ganzkörper Entspannungsmassage mit Johanniskraut Massagemilch), Tiefgaragenplatz – Preis p. P.: ab 287,50



Hüttengenuss Deluxe (bis 23.12.22, 08.–27.01.23)

Leistungen: ab 2 Nächten buchbar, 1 Abend in der romantischen Grillhütte, 1 Käsefondue im BERGRESTAURANT GIPFELTREFFEN für 2 Erw., 1 x 15 Euro Wellnessgutschein pro Person – Preis p. P.: ab 335 Euro