Aus Kreuzmayr Bayern wird EMOVA

Im Februar startet eine feste Größe auf dem deutschen Energieversorgungsmarkt unter dem neuen Namen EMOVA und mit erweitertem Fokus neu durch. Die ehemalige in Garching bei München beheimatete Kreuzmayr Bayern GmbH tritt ab Februar unter dem neuen Namen EMOVA auf. Der Name steht für Energieversorgung, Mobilität, Versorgungssicherheit und dies künftig auch mit Fokus auf erneuerbare und grüne Energien.



EMOVA bietet die ganze Energiepalette vom Heizöl über Kraft- und Schmierstoffe bis hin zu Holzpellets und betreibt in Bayern und Nordrhein-Westfalen das Deltin-Tankstellennetz. Das Vertriebsnetz von EMOVA und ihrer Tochterfirmen (Bischoff & Vielhauer und Hauer) für Heizöl, Pellets, Kraft- und Schmierstoffe erstreckt sich über fast ganz Deutschland mit Schwerpunkten in Bayern und Nordrhein-Westfalen, aber auch Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, Sachsen und Baden-Württemberg. Hinter EMOVA steht die Bremer Diersch & Schröder Gruppe (DS), einer der größten Tanklager-Betreiber im deutschen Raum mit über 1.000 Mitarbeitenden an über 60 Handelsstandorten und über fünf Millionen Kubikmetern (5.000 Mio. Liter) umgesetzter Mineralölprodukte pro Jahr. DS blickt selbst auf eine über hundertjährige Tradition im deutschen Energie- und Chemiemarkt zurück.



EMOVA-Sprecher Simon Reiter beschreibt die Verbesserungen für die Kunden: „Für die Brenn-, Kraft- und Schmierstoff-Kunden von EMOVA bedeutet die Kompetenzbündelung nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein noch höheres Maß an Versorgungssicherheit in einem volatilen und stark von Außeneinflüssen geprägten Markt, wie das aktuelle Weltgeschehen gerade in den zurückliegenden drei Jahren zeigt. Dennoch haben unsere Kunden auch in schwierigen Zeiten immer von der Größe der Unternehmensgruppe sowie der Vielzahl von Versorgungsstandorten auch dann noch profitiert, wenn kleinere Anbieter Lieferengpässe zu beklagen hatten. Das wird sich für unsere Kunden jetzt noch weiter verbessern, wobei die bekannten Ansprechpartner und Kontaktadressen bleiben.“



Künftig wird EMOVA gemeinsam mit den Tochtergesellschaften und Partnern der Diersch & Schröder Gruppe Kunden auch mit einem Angebot an erneuerbaren Energien versorgen und Photovoltaik-, Aufdach- und Großanlagen, Ladeparks mit so genannten Hyperchargern sowie eigene Wasserstofftankstellen errichten. An einigen Deltin-Tankstellen stehen bereits die ersten Ladestationen zur Verfügung, die schon heute mit vor Ort produziertem Solarstrom betrieben werden. EMOVA-Sprecher Simon Reiter erläutert die Fokuserweiterung: „Wir wollen unsere Kunden zuverlässig mit den klassischen Energieträgern versorgen und sie gleichzeitig auf ihrem Weg bei der Energiewende begleiten und unterstützen – je nach individueller Präferenz und Möglichkeit. Hier werden wir als Energieversorger und Impulsgeber vorangehen und unterschiedlichste Angebote von der Wallbox- und PV-Installation daheim bis zur Hypercharger-Nutzung unterwegs schaffen.“

