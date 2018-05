vhs des Vogelsbergkreises: Qualität bestätigt

Schon zum vierten Mal wurde der Volkshochschule des Vogelsbergkreises ihre ausgezeichnete Qualität bestätigt: Sie erfüllt die Qualitätsstandards nach LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung). Nach einem umfangreichen Selbstreport, einer Visitation und einem Abschlussworkshop zur Festlegung neuer strategischer Ziele hat die Gutachterin der Testierungsstelle Conflex, Marina Scheffler-Niehoff, der vhs des Vogelsbergkreises genau dies bescheinigt. In ihrer einführenden Rede betonte Scheffler-Niehoff, dass sie besonders von der Arbeit der vhs in der Fläche mit Unterstützung von ehrenamtlichen Zweigstellenleitungen, der starken Kundenorientierung der vhs und der guten Akzeptanz des Selbstlernzentrums in Lauterbach beeindruckt gewesen sei. Sie habe die vhs des Vogelsbergkreises insgesamt als eine Bildungseinrichtung auf sehr hohem Niveau kennen gelernt.



Der Erste Kreisbeigeordnete und Dezernent der vhs Dr. Jens Mischak, der den Abschlussworkshop aktiv begleitete, hob in seinem Fazit die wichtige Rolle der vhs in der Bildungslandschaft des Vogelsbergkreises hervor und wies darauf hin, dass die vhs allein in den letzten beiden Jahren in seiner Zuständigkeit bereits etliche Herausforderungen erfolgreich gemeistert habe: Zum Beispiel den Umzug der vhs-Geschäftsstelle, durchgreifende personelle Veränderungen oder das starke Anwachsen im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Vhs-Leiterin Monika Schenker, die den Qualitätsprozess der vhs schon seit 2003 maßgeblich mit gesteuert hat, freute sich zusammen mit dem gesamten vhs-Team über die positive Rückmeldung der Gutachterin und unterstrich die Bedeutung der LQW-Qualitätsarbeit im Alltag der vhs. Als erste Dokumentation der erfolgreichen Retestierung überreichte Scheffler-Niehoff den Druck eines Netzwerkbildes, das alle LQW-testierten Erwachsenenbildungseinrichtungen in Deutschland und Österreich symbolisiert. Das Zertifikat selbst wird dann von der Testierungsstelle ausgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt übergeben.

