Am Freitag, 11. Oktober, steht in den Räumen der vhs in Alsfeld von 18 bis 21 Uhr die Fragen im Mittelpunkt: „Wie können wir unsere Demokratie verteidigen und weiterentwickeln?“ Gemeinsam mit Dr. Matthias Klarebach vom hessischen Verein „Mehr Demokratie“ und Jennifer Curlett von der vhs können Interessierte dort verschiedenen Aspekten nachgehen. Im Mittelpunkt stehen etwa Fragen danach, wie sich Menschen für Demokratie einsetzen, und welche Strategien gemeinsam entwickelt werden können, um Demokratie zu stärken.Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Weiterbildungsorganisation „Arbeit und Leben Hessen“ statt.Für Fragen oder Anmeldungen ist die vhs unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de erreichbar.