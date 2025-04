vhs-Tanzkurse: Standard und Latein

Tanzen vereint Bewegung, Berührung sowie Musik und trainiert das Gehirn wie kaum eine andere Freizeitbeschäftigung. Zwei vhs-Tanzkurse bieten nun die Möglichkeit, Standard- und Latein-Tänze zu erlernen oder Grundkenntnisse zu intensivieren.Ab Donnerstag, 8. Mai, lernen Interessierte beim Einsteigerkurs an acht Terminen im DGH Ehringshausen, Hauptstraße 85, die Grundschritte und erste Figuren von Discofox, Rumba, Cha-Cha-Cha, Langsamem und Wiener Walzer sowie Foxtrott. Das Lerntempo der einstündigen Termine, jeweils ab 19 Uhr, wird den Kursteilnehmern angepasst. Die Anmeldung wird paarweise empfohlen.Der vhs-Tanzkurs „Standard und Latein“ lädt Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger ab Donnerstag, 8. Mai, zu acht Terminen jeweils von 20 bis 21 Uhr ins DGH Ehringshausen, Hauptstraße 85, ein. In diesem Kurs werden Grundschritte und einfache Figuren der Standard- und Lateintänze, angepasst an den Stand der Kursteilnehmer, aufgefrischt. Die Anmeldung wird paarweise empfohlen.Anmeldeschluss für beide Kurse ist Mittwoch, 16. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700