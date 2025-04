Im vhs-Tanzkurs: „Hochzeitstanz“ steht an zwei Abenden im Foyer der Albert-Schweitzer-Schule (Sek II), In der Krebsbach 10, in Alsfeld, die Vorbereitung auf einen ganz besonderen Moment für Hochzeitspaare auf dem Programm. Denn dort startet am Freitag, 25. April, von 19 bis 21 Uhr, ein zweiteiliger Crash-Kurs in den Grundschritten von Walzer und Foxtrott.Anmeldeschluss ist Sonntag, 20. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.