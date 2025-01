vhs-Tanzkurs: Discofox

Discofox kann auf fast jede Musik getanzt werden. Im vhs-Tanzkurs lernen Interessierte an vier Abenden den Grundschritt und einfache Figuren. Der Kurs startet am Donnerstag, 6. Februar, und lädt an den drei darauffolgenden Donnerstagen von 21 bis 22 Uhr zum Tanzen ein. Die Anmeldung zum Kurs im DGH Ehringshausen, Hauptstraße 85, wird paarweise empfohlen.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 30. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.