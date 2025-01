vhs-Sprachkurse

Wer schon einmal Französisch gelernt und dabei das Niveau A1 abgeschlossen hat, kann bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises nun das Gelernte wiederholen.Ab Mittwoch, 5. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr, findet an 12 Treffen ein Französisch-Auffrischungskurs im Schulzentrum an der Wascherde in Lauterbach, Raum 012, statt.Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet an fünf Terminen den Kurs „Rumänisch zum Kennenlernen“ an. Los geht es am Dienstag, 11. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr, im Gebäude der vhs in Lauterbach, Obergasse 44, Raum 01.Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Ab Donnerstag, 13. Februar, bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises einen Spanisch-Anfängerkurs an. Die Treffen finden an zehn Terminen, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr, in der Gesamtschule Schlitzerland, Raum 103, in Schlitz statt.Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.