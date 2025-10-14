Kontakt
vhs-Sprachkurs: Neugriechisch A1.1

Am Samstag, 25. Oktober, startet in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 07, der Sprachkurs „Neugriechisch A1.1“. In fünf Terminen, jeweils von 11 bis 12.30 Uhr, können sich Interessierte, die Griechenland und seine Sprache besser kennen lernen wollen, erste sprachliche Grundlagen erarbeiten.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.

