vhs-Online-Vortrag: Europa & Du

Am Mittwoch, 29. Mai, präsentiert die vhs Vogelsbergkreis von 19 bis 20.30 Uhr einen Online-Vortrag aus der Reihe des Bundesarbeitskreises „Politik - Gesellschaft - Umwelt" im Deutschen Volkshochschulverband (DVV) zum Thema „Europa & Du: Alltagswissen zur Mitgestaltung der EU“.Die Europäische Union kann polarisieren: Freiheiten und Möglichkeiten auf der einen, bürokratische Vorgaben auf der anderen Seite – doch auch dieser komplexe politische Apparat lässt Mitbestimmung und -gestaltung zu. Referentin Tamara Ehs, Politikwissenschaftlerin, Demokratieberaterin und politische Bildnerin, wird in ihrem Online-Vortrag unter anderem verschiedene Mitmachmöglichkeiten thematisieren und an griffigen Beispielen aus dem Alltag erklären. Ebenso wird sie vor dem Hintergrund der Europawahl am 9. Juni die unterschiedlichen Positionen von Europaparlament, EU-Kommission und Ministerrat zur Erweiterung des Beteiligungsangebots darlegen. Schließlich sollen in verschiedenen Gruppen Themen diskutiert werden, die sich exemplarisch als europäische Bürgerinitiativen eignen würden – das eigene Thema für Europa!Für weitere Fragen oder Anmeldung erreichen Interessierte die Volkshochschule des Vogelsbergkreises unter 06631/792-7820 oder www.vhs-vogelsberg.de . Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmer dann einen Zugangslink per E-Mail. Der Kurs ist Teil der Online-Reihe des Bundesarbeitskreises Politik - Gesellschaft - Umwelt im DVV.