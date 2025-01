Ab Donnerstag, 30. Januar, widmet sich ein Online-Kurs der vhs dem Thema Resilienz. Jeweils von 19 bis 20.30 Uhr haben Interessierte an vier Online-Terminen die Möglichkeit, mehr über Resilienz zu erfahren und mit praktischen Übungen mehr Widerstandskraft im Alltag zu entwickeln. Denn einige Menschen haben von Natur aus mehr Resilienz, andere haben davon weniger, heißt es in der Pressemitteilung der vhs. Die gute Nachricht ist: Sie lässt sich – unabhängig vom Alter – mit etwas Training gezielt ausbauen und steigern, um so mehr Lebensfreude, Gelassenheit und Zufriedenheit ins Leben zu bringen.Der Kurs informiert zum Thema Resilienz, wird die „sieben Säulen der Resilienz“ erklären und praktische Übungen vermitteln – bequem und zeitsparend von Zuhause aus.Der Link wird rechtzeitig vor Kursstart mitgeteilt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 22. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.