vhs-Online-Kurs: Essen für die Seele

Am Samstag, 8. Februar, stehen ab 13 Uhr Ernährung und die psychische Gesundheit im Vordergrund. Denn im eineinhalbstündigen Online-Kurs soll es darum gehen, wie mit Lebensmitteln und Psychobiotika die mentale Stärke gefördert und Stress besser bewältigt werden kann, so die vhs. In diesem Kurs sollen Lebensmittel vorgestellt werden, die die Stimmung heben, um mit bewusster Ernährung Stress abbauen zu können. Auch werden Rezepte vorgestellt, und die Wechselwirkungen zwischen Darmgesundheit und Gehirn thematisiert.Anmeldeschluss ist Montag, 3. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.