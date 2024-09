English RefresherDer Englisch-Unterricht in der Schule oder der letzte vhs-Kurs liegen schon länger zurück. Wer seine Grundkenntnisse nun wieder ausbauen will, der ist richtig im vhs-Kurs English A2 Refresher. Gemeinsam lernen die Teilnehmer, sich in einfachen Situationen zu verständigen und einfache Unterhaltungen zu führen. Außerdem werden der Wortschatz erweitert und die Grammatikkenntnisse vertieft. Los geht es am Montag, 23. September, von 18.30 bis 20 Uhr im Familienzentrum Homberg. Zehn Treffen sind eingeplant. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Portugiesisch lernenPortugiesisch lernen kann man bei der vhs in Lauterbach (Obergasse 44). Der Kurs mit zehn Einheiten beginnt am 2. Oktober von 19 bis 20.30 Uhr. Und beim nächsten Urlaub kann man vielleicht schon die Portugiesen erfreuen, die stets begeistert sind, wenn ein Tourist ansatzweise Portugiesisch versteht und spricht, und die es lieben, über ihr Land und ihre Kultur zu erzählen. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Besser vorlesen„Wenn ich lesen kann, kann ich auch vorlesen, oder?“, denkt man sich wohl. Doch laut vhs kann das Vorlesen mit ein paar Tricks und Übungen noch besser klappen. In einem entsprechenden Kurs am 28. September von 14 bis 18 Uhr in Alsfeld, Klaggarten 6, üben die Teilnehmer anhand verschiedener Texte, wie man mit Stimme und Körper eine Geschichte zum Leben erwecken, eine besondere Stimmung und Spannung rüberbringen und damit ein kleines oder großes Publikum begeistern kann. Dieser Kurs ist für alle, die sich gerne mit der eigenen Stimme beschäftigen und sich beim Sprechen wohlfühlen wollen. Anmeldeschluss ist der 22. September. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.