vhs-Kurse
vhs-Kurs: Kräuterspaziergang
Anmeldeschluss ist Sonntag, 28. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Ich kann kochen - ein Ferienworkshop für Acht- bis Zehnjährige
Vogelsbergkreis. Kleine Gerichte kochen, die Zutaten mit allen Sinnen entdecken und einfach lernen, Essen mehr wertzuschätzen: Das bietet der vhs-Kurs „Ich kann kochen!“ am Freitag, 10. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, für Kinder zwischen acht und zehn Jahren. Mitzubringen sind ein Geschirrtuch, eine Schürze und eine Dose für Reste. Der Kurs findet statt in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08.
vhs-Kurs: Einfach gutes Brot – Bauernbrot
Vogelsbergkreis. Für ein gutes Brot braucht es nicht viel: nur Wasser, Mehl, Salz und Zeit. Aber was ist eigentlich Sauerteig und was kann der? Wie setzt man einen Sauerteig an und hält ihn am Leben? Im vhs-Kurs „Einfach gutes Brot“ am Samstag, 11. Oktober, wird ein klassisches Bauernbrot gebacken und ein eigener Sauerteig angesetzt. In der Mittagspause gibt es eine kleine „Brotzeit“.
Mitzubringen sind eine Kochschürze, etwas zu trinken, eine große Schüssel, ein Schraubdeckelglas und ein Stoffbeutel. Der Kurs findet statt von 9 bis 15 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08.
