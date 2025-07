Beim traditionellen Bogenschießen findet man schnell seine Balance aus Technik, Kraft und Konzentration. Wie einst Robin Hood spürt man den Zug der Sehne in den Fingerspitzen, bringt Sehne und Spitze zur Deckung und schickt den Pfeil auf die Reise. Das typische Sirren klingt wie Musik in den Ohren. Nach dem eleganten Flug durchbohrt der Pfeil sein Tierattrappenziel. Volltreffer.Wer das einmal ausprobieren möchte, hat dazu Gelegenheit bei der vhs des Vogelsbergkreises. Am Samstag, 16. August, findet von 9.30 bis 12.30 Uhr ein Bogenschießen-Kennenlernkurs beim Schützenverein in Nieder-Ohmen statt. Anmeldeschluss ist der 6. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Yin Yoga ist eine optimale Ergänzung zu allen dynamischen und kräftigenden Yogastilen und Trainingsarten. Ebenso zum Ausgleich von Termindichten und Reizüberflutung im Alltag. Die Übungen werden am Boden über mehrere Minuten passiv gehalten. Körperlich wird die Bewegungsfreiheit der Gelenke verbessert. Energetisch und emotional wird der Energiefluss im Körper ausgeglichen. Die vhs bietet einen solchen Kurs in Lauterbach, Obergasse 44, an. Los geht es am Donnerstag, 21. August, von 19.45 bis 20.45 Uhr. Es sind zehn Treffen vorgesehen.Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Zwei Hatha Yoga-Grundlagenkurs bietet die vhs in Lauterbach, Obergasse 44, an. Es sind jeweils 13 Treffen eingeplant. Der erste Kurs beginnt am 26. August von 15.30 bis 17 Uhr. Der zweite Kurs startet ebenfalls am 26. August, aber von 17.05 bis 18.35 Uhr.Hatha Yoga ist eine Form des Yoga, bei der Gleichgewicht und geistige Klarheit vor allem durch körperliche Übungen (Asanas), durch Atemübungen (Pranayama) und Meditation angestrebt wird. Hatha bedeutet Gewalt oder Kraft, damit soll die Anstrengung unterstrichen werden, die notwendig ist, um Ziele wie körperliche und geistige Gesundheit, Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, aber auch Gelassenheit und geistige Unabhängigkeit sowie innere Klarheit zu erreichen. Weiter wird der Begriff als Ausdruck der Einheit einander entgegengesetzter Energien (heiß und kalt, männlich und weiblich, positiv und negativ, Sonne und Mond) gedeutet. Die Silbe "Ha" steht für Sonne (Kraft, erhitzend), die Silbe "tha" steht für Mond (Stille, kühlend). Eine gute Hatha-Yoga-Session kann daher manchmal körperlich äußerst anstrengend und fordernd, manchmal körperlich relaxed und dem Bewusstsein Freiraum gebend sein, in der Praxis ist es meist eine sich ergänzende Mischung verschiedener - augenscheinlich widersprüchlicher - Energien, Phasen und Wahrnehmungen.Zudem gibt es in Lauterbach einen Hatha Yoga Aufbaukurs. Er findet ebenfalls in der Obergasse 44 statt. Er startet am Samstag, 30. August, von 16.30 bis 18 Uhr. Auch hier sind 13 Treffen vorgesehen. Dieser Kurs bietet weitere Aufbauarbeit für eine sichere und selbständige Yogapraxis. Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmenden die Grund-Asanas beherrschen. Sie bringen eine gewisse körperliche Fitness mit und können im Kurs durch eine vertiefende Praxis ihre Technik präzisieren und Ausdauer sowie körperliche und mentale Kraft entwickeln.Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.