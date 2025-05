Mit neuen Rezepten wird im vhs-Kurs „Heimat schmecken! - Lovely Handkäs“ die kulinarische Vielfalt des handlichen Käses aufgezeigt, nicht nur „mit Mussig“, sondern auch im Salat, Süppche, Uffstrich, Hauptgericht oder Dessert. Und natürlich wird er auch „hessisch serviert“ mit Dippe, Bembel, Gerippte un hessischer Mundartmusik. Außerdem stellen die Teilnehmer andere hessische Käsespezialitäten wie den Kochkäs her. Der Kurs findet am Samstag, 7. Juni, von 12 bis 16.30 Uhr in der vhs in Alsfeld statt. Anmeldeschluss ist am 2. Juni. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Die leichte und gesunde Küche liegt voll im Trend. Wenig Fett, kurze Garzeiten, ein bisschen Fleisch und viel Gemüse, das sind die Grundzüge der chinesischen Küche. Die Nahrung ist gleichzeitig Medizin. Das Essen soll den Menschen zu körperlicher und geistiger Harmonie verhelfen und die Entstehung von Krankheiten verhindern. Im vhs-Kurs „Die Chinesische Alltagsküche“ erfahren die Teilnehmer, wie man ausgewogene und wohlschmeckende Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Sie erhalten eine Einführung in chinesische Zutaten, Gewürze und deren Verarbeitung sowie viele Tipps. Der Kurs findet am 7. Juni von 13 bis 17 Uhr in der Gleentalhalle in Kirtorf statt. Anmeldeschluss ist am 30. Juni. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Die persische Küche steht für schmackhafte Gerichte, exotische Gewürze und die berühmte Gastfreundschaft. Die Küche Persiens gilt als eine der Besten des Orients und bietet vorwiegend gesunde und nahrhafte Speisen, die oft mit viel Mühe kunstvoll gestaltet werden. Zur Zubereitung der Gerichte werden viele frische Kräuter, Fleisch und edle Gewürze verwendet. Fast alle Gerichte haben Reis und Brot als festen Bestandteil. Reis kann in der persischen Küche auf verschiedene Arten zubereitet werden. Weitere Zutaten wie zum Beispiel Geflügel, Erbsen, Kräuter, Früchte und Bohnen können beigelegt werden. Neugierig geworden auf die persische Küche? Die vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, bietet am Freitag, 27. Juni, von 16 bis 21 Uhr einen entsprechenden Kurs an. Anmeldeschluss ist am 22. Juni. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Appetit auf ein asiatisches Gericht? Dann kann das Thai Curry genau das Richtige sein. Vor allem die Currypaste sorgt für unkomplizierten, klassischen Curry-Geschmack. Dafür benötigt man nur ein gutes Hühnerfilet und eine ordentliche Portion Gemüse. Die thailändische Küche zeichnet sich durch frische und gesunde Zutaten aus - auch scharf kann es durchaus werden. Typische Gewürze, die man in vielen thailändischen Rezepten findet, sind Ingwer, Koriander, Zitronengras, Thai-Basilikum, Chili und verschiedene rote, grüne oder gelbe Currypasten. Auch Kokosmilch ist in der thailändischen Küche verbreitet und findet sich sowohl in Currys als auch in Suppen. Die vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, bietet am Samstag, 28. Juni, von 13 bis 17 Uhr einen Kurs über „Thai Curry“ an. Anmeldeschluss ist am 22. Juni. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.