Stress abbauen, Körpergefühl, Balance und Muskelflexibilität fördern und verbessern: Das sind die Ziele von AROHA®, einem effektiven Gesundheitskurs mit einfachen, nachvollziehbaren Bewegungen. Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet diesen Kurs mit sechs Treffen ab Dienstag, 14. Januar, von 18.15 bis 19.15 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in Kirtorf Ober-Gleen an.Mit unkomplizierten Bewegungen werden bei mittlerer Intensität alle großen Muskelgruppen trainiert und das Herz-Kreislauf-System gestärkt. AROHA® ist für Sportanfänger aber auch zum Wiedereinstieg sowohl für jüngere als auch ältere Menschen mit unterschiedlichem Fitnesslevel geeignet. Mitzubringen sind leichte Sportkleidung, ein Handtuch und ein Getränk.Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Die Volkshochschule des Vogelsbergreises bietet ab Dienstag, 14. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr, einen KAHA®-Kurs im Mehrgenerationenhaus in Kirtorf Ober-Gleen an. Geplant sind sechs Treffen.KAHA® ist ein sanftes, aber effektives Ganzkörpertraining, welches wichtige Muskelketten mobilisiert, dehnt und entspannt. Die Bewegungen sind unkompliziert und werden langsam durchgeführt, sodass immer genügend Zeit bleibt, diese kontrolliert auszuführen und es nicht zu Überlastungen kommen kann. Durch die langsamen und fließenden Bewegungen und die harmonisch darauf abgestimmte Musik bietet dieses Programm die Möglichkeit, ganz leicht dem Alltag zu entfliehen, etwas für seinen Körper zu tun und innerlich zur Ruhe zu kommen. Mitzubringen sind leichte Sportkleidung, ein Handtuch und ein Getränk.Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Power-Moves im Mix mit Tanz- und Kampfsportelementen verbinden sich zu einem dynamischen, einzigartigen Workout: METALZA®. Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet diesen Kurs ab Dienstag, 14. Januar, von 19 bis 20 Uhr, in der Aula der Gesamtschule in Homberg an. Geplant sind 12 Treffen.Die Kombination zu rockigen Rhythmen trainiert Kondition, Koordination und Beweglichkeit und ist außerdem ein effektiver Fatburner. Die tänzerische Bewegung steht im Vordergrund, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind feste Turn-/Fitnessschuhe, ein Handtuch sowie ein Getränk.Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Am Freitag, 17. Januar, startet eine Pilates-Kursreihe in der Turnhalle der Volkshochschule des Vogelsbergkreises, Im Klaggarten 6, in Alsfeld. An zehn Treffen, die jeweils von 9 bis 10 Uhr stattfinden, wird durch eine ausgefeilte Mischung aus Körperbeherrschung, Atemtechnik und Entspannung die Kondition sowie die Koordination verbessert. Durch die sehr individuelle Möglichkeit der Übungsabstimmung unter Berücksichtigung der körperlichen Fähigkeiten und anatomischen Grenzen, ist das Pilates-Training für Jung und Alt gleichermaßen geeignet.Mitzubringen sind Sportkleidung, eine Isomatte oder Decke, ein Handtuch, warme Socken und eine Flasche Wasser.Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.