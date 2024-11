In dem Kurs „Social Media für Ihre Außendarstellung nutzen“ der vhs des Vogelsbergkreises lernen die Teilnehmer ab Donnerstag, 28. November, 18 bis 20.15 Uhr, an insgesamt vier Terminen, wie sie LinkedIn, Xing und Social-Media für die Außendarstellung nutzen können. Sie erfahren, wie sie ihre Profile optimal gestalten und wie sie die Plattformen für Networking und die Suche nach neuen Herausforderungen einsetzen können - ob beispielsweise für die eigene Karriere-Entwicklung oder für die Außendarstellung des Betriebes oder des Vereins.Im Kurs in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, wird unter anderem besprochen, wie sich die einzelnen Plattformen unterscheiden und welche Ziele man damit für die eigene Karriere erreichen kann. Voraussetzung: Sicherer Umgang mit Social Media. Die Teilnehmer werden gebeten, das eigene Smartphone oder den eigenen Laptop mitzubringen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 21. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Ob Verspannungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Menstruationsbeschwerden: In einem Kurs der vhs des Vogelsbergkreises lernen die Teilnehmer am Samstag, 23. November, von 10 bis 14 Uhr, die chinesische Massageform TUINA kennen und erhalten eine Anleitung zur Selbstbehandlung von Beschwerden. Der Kurs findet in der vhs in Lauterbach, Obergasse 44, statt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dresdener-, Hefe- und Quarkstollen? Und wie gelingen die besten Plätzchen?Tipps und Tricks rund ums Plätzchen und Stollen backen gibt es in einem vhs-Kurs am Freitag, 29. November, von 16.30 bis 20.15 Uhr, in der Küche der Gesamtschule in Homberg. Auch wird das ein oder andere Rezept getestet. Anmeldeschluss ist Sonntag, 24. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.